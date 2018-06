Zagorová a Margita se ve Španělsku strachovali o ponocující neteře

"Brácha Peter má dvě dcery v nebezpečném věku, jedné je sedmnáct, druhé osmnáct. Samozřejmě se rády baví a tak chodily na diskotéky. Já s nimi nebyl, čekal jsem v nervech i do tří do rána, jestli se v pořádku vrátí. Nikdy nevíte, co se může stát a ještě navíc v cizině," líčí Margita.

Jedna z neteří navštívila své slavné příbuzné i v Praze a splnila si tady hned dva sny. "Chtěla vidět Carmen s Luckou Bílou, na kterou ji vzal Štefan, protože představení ještě neviděl, já ji pak vzala ke svému kadeřníkovi Oskarovi, od kterého se chtěla nechat ostříhat," říká Zagorová.

Slavný pár se zdrží v Praze jen chvíli, Hana má za sebou úspěšný recitál v Divadle Kalich, Štefana čeká v neděli 13. března koncert ve Španělském sále Pražského hradu s hostem Kateřinou Šmídovou Kalvachovou a za klavírního doprovodu Katariny Bachmanové. Vystoupení je prvním ze série galakoncertů, na který zbývá už jen pár vstupenek a k mání jsou na místě konání akce. Za organizací galakoncertů stojí impresário Jiří Kováč, jenž do konce roku slibuje další naše i zahraniční hvězdy.

"Se svým recitálem vystoupí na Pražském hradě například jedna z nejlepších sopranistek světa Anda-Louise Bogza, dále půvabná sopranistka Olga Romanko, Václav Hudeček či nová tenorová hvězda Pavol Breslík," slibuje Kováč.

Slavný tenor se v Praze v letošním roce představí poprvé a naposledy. Pak už vyráží do světa. "Čeká mě Madrid, San Francisco, kam se mnou na celý měsíc jede i Hanka, Santiago de Chile, Mnichov, New York a další, protahuje se to až do roku 2013. Na jeden koncert v Praze ale ještě myslím, bude někdy před Vánocemi v Kalichu. Uspořádal jsem ho v tuto dobu i loni a moc se mi to líbilo, bylo to intimní, mělo to atmosféru a publikum bylo na dosah," uzavírá Margita.