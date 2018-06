Zagorová a Margita pojedou do Dubaje

"Rozhodli jsme se, že si zimní dovolenou uděláme sice o něco opožděnou, ale zato v teple. Od konce března do začátku dubna budeme odpočívat v Dubaji. Nebude to naše premiéra, byli jsme tam už celkem sedmkrát," řekl operní zpěvák Štefan Margita a prozradil, že i když se do těchto míst rádi vracejí, napoprvé se jim návštěva exotické země příliš nevydařila.

"Výrazná změna prostředí byla pro Hanku takový šok, že onemocněla. Pak se ale rozhodla, že pojedeme opět, a od té doby se jí tam moc líbí."

Dovolenou si plánují užít v naprostém klidu, nelákají je ani žádné poznávací výlety. "Budeme se opravdu jenom koupat, procházet se a lenošit. Vždy, když přijedeme, chce pro nás spousta lidí něco organizovat, ale my se pokaždé omlouváme, protože chceme vážně hlavně relaxovat a kochat se místní kuchyní. Hanka ráda vaří, a tak něco z těch jejich věcí zkoušela ukuchtit i doma, ale tím, že v Česku nemáme k dispozici přesně tytéž suroviny, hotové jídlo chutná vždy o něco jinak," podotkl Štefan Margita.

Ještě před dovolenou v teple pojedou manželé v lednu do Itálie. Zagorová doprovodí manžela do Milána, kde bude zpívat v La Scale.