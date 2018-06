Zagorová a Margita oslavili 110 let, popřát přišel i Havel

Do luxusní pražské restaurace SOHO+ přišel popřát Zagorové k šedesátinám a Margitovi k padesátinám i exprezident Václav Havel s manželkou Dagmar.

Na oslavě nechyběli ani Lucie Bílá, Jiřina Bohdalová, Michal David, Pavel Zedníček, Stanislav Hložek, Dagmar Patrasová, Ladislav Štaidl, Eva Pilarová či Karel Vágner. Své bývalé manželce s růží a jejím oblíbeným šampaňským pogratuloval i baletní mistr Vlastimil Harapes.

"Hana mi byla a dodnes je často inspirací, například před lety při psaní písně Duhová víla," řekl o devítinásobné zlaté slavici skladatel Karel Vágner, se kterým Zagorová společně koncertovala. "Známe se dvaatřicet let. Přitáhla mě do hudební branže, přinutila mě vystudovat vysokou školu, radila mi i ve výběru partnerek. Beru ji jako sestru," dodal pro ČTK Stanislav Hložek z bývalého tria Zagorová-Hložek-Kotvald.

Megaparty byla uspořádaná ve středomořskem stylu. Vstup byl jen pro zvané, kteří se do restaurace dostali na základě speciální pozvánky v podobě kreditní karty. Velkolepou oslavu nazvanou 110 let Hanky a Štefana produkoval Sidovsky Management, který zpěvačku zastupuje.

Zpěvačka zářila štěstím

Hana Zagorová na večírku zářila štěstím. "Příštích šedesát let bych chtěla prožít stejně, jako ty minulé," prohlásila. Jejím největším přáním však je, aby sloužilo zdraví. Zpěvačka a autorka několika svých textů totiž v mládí překonala tuberkulózu a stále se léčí na poruchu krvetvorby.

S manželem, operním pěvcem Štefanem Margitou žije Hana Zagorová čtrnáct let. Vzali se den poté, co se rozvedla s Vlastimilem Harapesem. Současného partnera si nemůže vynachválit: "Je to báječný člověk s velkým srdcem."

Zagorová nazpívala 784 písní, získala 12 zlatých, dvě platinové a stejný počet dvouplatinových desek. Ke svým šedesátinám vydala sbírku básní nazvanou Milostně - duše v negližé. Do budoucna plánuje vydat šansonovou desku a před Štědrým dnem uspořádá velký koncert v pražské Lucerně.