Žádníková málem vytáhla ňadro. Chtěla křtít mlékem

O poprask se málem postarala herečka a dvojnásobná maminka Zdeňka Žádníková. Úplně vážně totiž řekla, že by novou knihu o mateřství nejradši pokřtila mateřským mlékem.



"Pořád ještě kojím, tak by to nebyl problém," řekla herečka, která se nakonec připojila k tradičnímu polévání šampaňským. Vzpomínala také na okolnosti narození druhého potomka. "Snažila jsem se dcerku Andrejku na příchod sourozence připravit, takže jsem jí slíbila dárek. Přála si loutkové divadlo, tak ho dostala," prohlásila Žádníková, že jakýmsi "úplatkem" se nemusí nutně řešit jen politika.

Před porodem jsem vše nastudovala

Moderátorka Jana Adamcová, která provázela slavnostním křtem, si knížku pro nastávající maminky velmi pochvalovala. "Škoda jen, že nevyšla už před rokem. Tehdy jsem musela vše vyčíst a dohledávat z nejrůznějších brožur," řekla Adamcová, která i tak maminkovskou roli zvládá skvěle. Má totiž oporu ve svém manželovi Jiřím Adamcovi, který stejně tak dobře jako seriál čí přímý přenos dokáže zrežírovat i přebalování nebo koupání malého Daniela.