Žádné vnady, vzkázali Beyoncé muslimové. Malajsii proto nezazpívá

Konzervativní islamistická strana Malajsie PAS nechce, aby vnadná zpěvačka předváděla v jejich zemi svou provokativní sexy show. "Nemáme nic proti zábavě, ale způsob jakým se ona předvádí, jak se vlní v sexy kostýmech by měl špatný vliv na morální hodnoty mladých lidí," řekl deníku Daily Mail Nasruddin Hassan Tantawi ze strany PAS.

Není to poprvé, co Beyoncé musí rušit své vystoupení v Malajsii. V roce 2007 taky před převážně muslimským publikem nevystoupila kvůli odvážnému oblečení. Zpěvačky se musí v Malajsii řídit podle pravidel vydaných vládou. Musí být zahaleny od ramen ke kolenům a neukazovat výstřih.

Organizátoři koncertu v Malajsii vydali prohlášení, že odložit koncert se rozhodla sama zpěvačka a nijak to nesouvisí s vnějšími okolnostmi a nové datum koncertu by mělo být brzy oznámeno. Není ovšem jisté, jestli Beyoncé v Malajsii vystoupí. V roce 2007 svůj koncert přesunula do Indonésie, kde nejsou pravidla tak přísná.

Odpor věřících zažila i Madonna Na svém letošním turné se i Madonna musela několikrát potýkat s výhradami věřících. Pravoslavná církev v Bulharsku vyzývala občany k bojkotu jejího koncertu. Madonna prý zesměšňuje křesťanství. To samé si o ní myslí v Polsku, kde rozčílila místní věřící tím, že vystoupila v důležitý církevní svátek Nanebevzetí Panny Marie. Smyslné pohyby zase vadily ruským komunistům. Ti slavnou zpěvačku vyzvali, aby u nich nekroutila zadkem a zazpívala nějakou ruskou revoluční píseň nebo Internacionálu.

V Malajsii vystoupily zpěvačky jako Avril Lavigne nebo Gwen Stefany, obě ovšem zahalené, jak se patří. Naopak Pussycat Dolls byly v roce 2006 pokutovány za opovrhování místním právem. Muslimové nechtěli původně povolit ani koncert Black Eyed Peas, protože ho sponzorovala firma vyrábějící alkohol. Rozhodnutí bylo později zrušeno s prohlášením, že by měl každý dobře zvážit, zda je vhodné se takové akce účastnit. Alkohol je pro muslimy přísně zakázán. Tento rok byla za jeho pití poprvé odsouzena žena. - čtěte Za pití piva šest ran holí. V Malajsii poprvé udělili ženě tělesný trest.