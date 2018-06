Žádné upírky, ale krásky. Svůdné křivky obdivovala i Vesecká

Modely Rajské jsou cíleny především na zralejší ženy, které chtějí ukázat, že do starého železa opravdu nepatří. Výhodou navíc je, že se dobře budou v oblečení cítit i mladší ročníky. "Beata kombinuje ženskost a eleganci s rafinovaností a mladistvými vzory, takže se její věci hodí pro všechny věkové kategorie. Já jsem z nich byla nadšená," řekla iDNES.cz Miss ČR 2008 a jedna z modelek Zuzana Jandová.

Její slova potvrzují i stálé zákaznice Rajské, které si luxusní "marnivost" užívaly z předních řad. Seděly v nich herečka Veronika Freimannová, Chantal Poullain, která si už tradičně z přehlídky získala příspěvek pro svou nadaci Archa Chantal a nechyběla ani Nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. "Ano, i paní Vesecká se u mě obléká," přiznala návrhářka Rajská.

Přehlídce, která se konala pod záštitou ministra zahraničí Jana Kohouta, letos ozdobil výrazný make-up. Plést si krásky s upírkami ale není na místě, inspirací totiž nebyly krvelačné ženy, ale 40. léta.

"Byl to můj požadavek, aby výrazné líčení sjednotilo tváře modelek, jako tomu je na zahraničních přehlídkách. Vycházeli jsme z posledních trendů známých světových kosmetických firem, které vytvořily podobný dramatický look," vysvětluje Beata Rajská. "Nemá to nic společného s upíry," dodala.

Jandová, jež na autorské přehlídce Rajské předváděla poprvé, to uvítala. Coby trémistka se za maskou bílého make-upu a výrazných líčidel cítila hned lépe. "Vizážista Pavel Baurer, který ten make-up vytvořil, nám vysvětlil, že to má působit jako škraboška, za kterou jsme schované. Bylo to fajn," uzavírá Jandová.