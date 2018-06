Žádné plastiky. Zeta-Jonesová se omlazuje arganovým olejem a vodou

Catherine prý nepotřebuje ani žádné drahé krémy. K hydrataci pleti jí stačí arganový olej, který si nechává vozit z Maroka, kde se také vyrábí.

„Zjistila jsem, že se mi strašně vysušuje pleť. Když natáčím, jsme hodně po hotelech, kde je suchý vzduch a moje pleť trpí. A hodně se přepravuji letadlem, kde je vzduch také suchý. Používala jsem arganový olej nejdřív jen přes noc. Má skvělé účinky. Pleť vypadá mladistvá a je hydratovaná. Je to skvělá věc,“ sdělila herečka.



Catherine si myslí, že by se měl arganový olej používat víc jako kosmetický produkt. „Lidé si ho oblíbili hlavně na vaření, ale v jiné úpravě je vážně dokonalý na pleť,“ pokračovala Catherine, která ale také nedá dopustit na vodu.

„Nejlepší věc je voda. Hydratovat se musíme i uvnitř. Na světě není lepší věc než voda,“ sdělila herečka, která nikdy nevěřila, že obyčejné věci mohou tak skvěle fungovat.



„Už jako malá holka jsem slýchávala, že je voda to nejlepší pro hydrataci pokožky a zdraví celého těla. A že není potřeba si na pleť mazat drahé krémy, že stačí přírodní produkty. Ale že to funguje, mi vlastně došlo až ve čtyřiceti, kdy jsem si to připustila,“ doplnila.