Žádné napadení, vrátil jsem jí facku, říká herec Zahálka

12:29 , aktualizováno 12:56

Herec Martin Zahálka se dostal do vážných problémů. Může za to incident z Divadla na Vinohradech, kde údajně brutálně zmlátil zdravotnici Irenu Dokoupilovou. "Je to výmysl," řekl iDNES.cz Zahálka, který však přiznal, že ženě vrátil facku.