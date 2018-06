Zadaný Usain Bolt skončil po oslavě v posteli s mladou Brazilkou

Bolt má přítelkyni více než dva roky, jenže pod vlivem alkoholu na ni zřejmě zapomněl. Nejdříve ho vyfotili při divokém tanci v nočním klubu All In ve čtvrti Barra de Tijuca v Riu. Lascivní pohyby při twerkingu a tanci si s ním užívala nejedna žena.

V posteli pak s ním skončila Jady Duarte. Na jednom snímku ji Bolt líbá na tvář a na druhé fotce společně pózují v objetí. Studentka prý neměla ponětí, že je to slavný olympionik.

„V té době jsem nevěděla, že to byl on, protože vypadal jako všichni Jamajčané. Není se čím chlubit. Byla to normálka. Ale v žádném případě mi nic nezaplatil. Nedostala jsem žádné peníze,“ cituje Brazilku místní list Extra.

Podívejte se, jak si Bolt užíval vlnění krásných dívek na diskotéce v Riu:



Jenže jen nedlouho před víkendovou party Boltova sestra prohlásila, že doma se na zlatého olympionika těší jeho přítelkyně Kasi Bennettová.



Sprinter opustil Rio de Janeiro, kde zářil na své poslední olympiádě, ještě před závěrečným ceremoniálem. Na Twitteru napsal portugalsky: „Přišli jsme, viděli jsme, zvítězili jsme. Rio, nekonečně tě miluji.“