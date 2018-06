Zadaná Lena touží po Filipovi

V nočním pořadu Bez cenzury šeptala Sylvě, že hrozně chce Filipa. Ukazovala dokonce na své ruce, jak má velký penis. "Sylvo, já su mokrá," korunovala nakonec své vyznání.

Co na to říká její nastávající Roman se dá jen odhadovat. Možná ho Lejla Abbasová pozve do své noční show a zeptá se.

O Filipovi kromě toho mluvil i gay Pavel v telefonním rozhovoru. "Ten je z naší partičky," řekl si prý po shlédnutí Filipova gayporna a myslel tím, že je na kluky. Lejle a Evě Aichmajerové prozradil, že má penis dlouhý asi 20 centimetrů "v akci".

Dalším zajímavým a také velmi vtipným momentem sestřihu bylo Shrekovo plnění tajného úkolu. Ten se chtěl večer opít tak moc (a nakonec se mu to také podařilo), že políbil každého ve vile na krček.

Holky zvládl s přehledem. David ale nakonec olíbal i všechny kluky během minuty, když se nad něčím skláněli na zahradě. O svém úkolu se ale nesmí nikomu zmínit. "Takže já teď jsem vlastně takový Teplý bratr," odhadl se ve zpovědní místnosti.

O poslední pikantnost se postarala snowboarďačka Tereza. Zatímco se ostatní bavili na zahradě, ona seděla s Karlem na pohovce a docela důvěrně si s ním povídala. No, nejen oko znalce rozeznalo slušný balící útok od nevinného rozhovoru.

Karel se jejím chápavým přitakáváním nechal strhnout a po chvíli se jí už vyznával, že mu byla od začátku hrozně sympatická. Také spolu mluvili o Sylvě a o jejím pokusu získat si Karla pro vážnější vztah.

Sylva kvůli nim na zahradě plakala a později se s Karlem nechtěla usmířit ani v posteli. "Chceš se usmířit? Tak mi ho tam dej," vypálila svoji oblíbenou písničku.

Je tedy dost možné se ještě diváci dočkají dívčí války a Sylva bude chtít Tereze vyškrábat oči. Tereza možná také neví o orálním sexu, ze kterého Karlovy za minutu "bouchnul spodek", jak to sám nazval. Sylva je silná soupeřka, ale jak je vidět, Tereza na to zatím jde verbálně a Kája je z ní v transu. Uvidí se, jak dlouho jim slova vystačí.