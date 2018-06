Záda Bendové ozdobí po porodu tetování pro dceru Alici

"Ještě tam místo mám, speciálně teď, a jestli mi zůstanou tak velká jako nyní, tak myslím, že se tam třetí nebo čtvrté dítě klidně vejde," uvedla Bendová, jejíž záda už zdobí tetování věnované dnes už tříletému synovi Vaškovi. "Mám tam jméno, datum narození a obrázek znamení."

V ranní show Den začíná v osm herečka přiznala, že se na porod příliš netěší. Bojí se hormonálních výkyvů, které pro každou ženu mohou být náročné.

"Jsem z porodu hodně nervózní. Z termínu ani ne, ten je květnový, to už bude hezké počasí, nicméně ten samotný porod a šestinedělí - to je totální hrabačka na bednu," dodala.

Alice Bendová už dřív pro iDNES.cz přiznala, že její druhé těhotenství bylo plánované. To, že nakonec díky dceři bude mít doma páreček, ji těší, stejně jako jejího muže, hokejistu Václava Bendu.

"Ve skrytu duše jsem toužila po holčičce a ono to vyšlo. Jméno vybral Vašek, chtěl, aby se jmenovala po mně, když se Vašík jmenuje po něm. Prostě aby to bylo spravedlivé a sourozenci se nehádali," vysvětlila s úsměvem herečka (viz článek o výběru jména pro holčičku Alice Bendové).