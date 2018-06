Mám ráda modrou barvu, špagety, západ slunce a pohodové lidi. Nesnáším, když někdo dává toaletní papír na vanu a když si někdo libuje v pokrytectví. Nic mě nepotěší tolik, jako když jsou ke mně lidé naprosto otevření, když vím, co si myslí oni o mně, a oni zase vědí, co si o nich myslím já. V adí mi i růžová barva, Ilona Csáková, žížaly a čočka. Nechápu, jak někoho může bavit fyzika, a obdivuji ty, kterým jde chemie. Ráda běhám, čtu a válím sudy. Nerada sedím v dešti na popelnici a nerada dělám věci, které mi někdo nutí. Myslím, že každý máme své »ráda« a »nerada«. Jistě si teď říkáte: »Čočka? Jenom bláznovi nemůže čočka chutnat. Jak odporné, chodit běhat... Všichni by si měli uvědomit, že to, co je pro někoho klad, je pro druhého zápor. Celá existence lidstva vlastně spočívá v toleranci. Já toleruji tvé špatné vlastnosti a ty zase moje. Já se snažím brát tvé »zápory« jako zvláštnosti a ty udělej to samé. Teprve pak pochopíš život a začneš ho doopravdy žít. Stálím ošklíbáním nic nezískáš! A co jsem vám tím vlastně chtěla říci? Jenom to, že bych byla ráda, kdybyste omluvili to, že v neděli spím do deseti a že má anglická výslovnost nepatří k nejlepším, a já se na oplátku pokusím pochopit, proč jíte čočku a máte na sobě svůj oblíbený růžový svetr.