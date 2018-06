Začne mládí v šedesáti?

Ve stáří ale vyvíjí velmi nízkou aktivitu a tím obnovování buněk omezuje a vystavuje organizmus stále větším rizikům. Bez obnovy buněk začnou selhávat různé tělesné orgány, organizmus je mnohem napadnutelnější demencí, rakovinou a dalšími chorobami.



Robert Costa z univerzity v Chicagu to vysvětluje rozpadem obnovovacích a sebeuzdravovacích programů, které má organismus běžně k dispozici. Ty pomalu mizí.

"FoxM1B řídí celou síť genů, které jsou odpovědné za dělení buněk," říká Costa. V novém nadějném experimentu povzbudili vědci z obou univerzit činnost tohoto faktoru v jaterních buňkách starých myší prostřednictvím bílkoviny Transthyretinu.



Výsledek byl senzační - aktivita faktoru byla znatelně vyšší a obnova buněk probíhala jako u mladých zvířat. "Při tomto způsobu genové terapie", řekl Costa rakouskému deníku Der Standard, "nedochází k žádným vedlejším účinkům, myši nevykazují žádné necílené a nahodilé růsty buněk."

Další dobrou zprávou, týkající se délky života a obnovy lidského organismu je zpráva, zveřejněná tento týden v Proceedings of the National Academy of Sciences. Zmíněný transkripční faktor byl zjištěn nejen v tělech zkoumaných hlodavců, ale i v lidském organismu. To vzbuzuje řadu nadějí: "Ano," řekl Costa. "FoxM1B může zvýšit regenerační procesy v celém těle."