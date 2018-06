Zachraňte si svou kůži!

Co člověk, to jinak citlivá pleť. Každá kůže jinak reaguje na sluneční záření. Všichni ví, že by měli zvolit to, co právě jejich kůže potřebuje. Jenže co přesně je to pravé? Nejde jenom o vhodný opalovací krém, ale i o délku pobytu na sluníčku, jeho rozložení během dne a ještě s ohledem to, jestli se "chytáte bronz" u rybníka, nebo u moře. Užitečné je poradit se s odborníky.

Ještě do neděle 10. června je v Praze před Obecním domem v mobilním stanu otevřeno Centrum ochrany před sluncem, kde příchozím kožní lékaři poradí, jak svou pleť před blahodárnými a zároveň škodlivými paprsky ochránit. Stejnou možnost už měli obyvatelé 227 evropských metropolí.