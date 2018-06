Záchod, který vám udělá rozbor moči

Uživatel toalety se při spočinutí na jejím prkénku ani nestačí rozkoukat a elektronika už registruje jeho tělesnou hmotnost. K tomu ještě dokáže udělat bleskový rozbor moči - zjistit množství přítomné krve, bílkovin či cukru.



Vynález, jenž posledních pět let patří ke standardnímu vybavení všech "lepších umýváren", by se měl rozšířit i na další místa. Díky webovým stránkám je propojen se zdravotnickou databankou a v četných případech směřuje i ke konkrétnímu lékaři. Jakmile jsou totiž výsledky náhodného testu alarmující, okamžitě nastupuje zdravotnická pomoc.



Vědci ze Země vycházejícího slunce věří, že se jim tímto způsobem podaří účinně pomoci nemocnicím. Ty jsou zatím přeplňovány kvůli stanovení diagnóz přestárlých lidí, s jejichž narůstajícím počtem se musí Japonsko neustále potýkat. Uvolnily by se tak kapacity pro skutečně nemocné.



Ovšem jak upozorňují tamější ochránci osobních dat, vyvstávají jiné problémy. Předně: jak bude uživatel toalety prokazovat svou totožnost? S anonymitou bude zřejmě konec. Dále je znepokojuje fakt, že pravděpodobně přestane platit lékařské tajemství a k údajům o zdravotním stavu každého jedince se prostřednictvím internetu budou moci dostat i zaměstnavatelé. A ti bez jakýchkoli skrupulí rozhodnou, zda jim jejich podřízený ještě vůbec vyhovuje. Zvlášť, když si budou moci ověřit, zda požívá drogy, alkohol, či cigarety.