Začátek roku modelek: Doleželová v Mnichově, Verešová ve Špindlu

Obě modelky se stejně jako například Vendula Auš Svobodová s rodinou, Gábina Partyšová s rodinou, Helena Zeťová nebo Kateřina Konvalinka Průšová objevily na konci už minulého roku ve Špindlerově Mlýně, jenž bývá nazýván českým Aspenem. Blýsknout se tu v novém outfitu je takřka nutností a zvlášť modelky v této veřejně nevyhlášené soutěžní kategorii spolehlivě bodují.

Verešová se letos předvedla v novém kompletu od manžela Daniela Volopicha. Jeho součástí byla zelená péřovka, ve které jen zářila. "Zelená mi prý ladí k očím," vysvětlila Verešová manželovu volbu barvy. Ve Špindlerově Mlýně pobývá s rodinou pravidelně každou zimu, její manžel je vášnivý lyžař a má tu k dispozici luxusní apartmá. Oslavila tu Silvestra a zahájí tady také nový rok.

Jana Doleželová je tváří originálního luxusního lyžařského oblečení a tak má na horách každoročně nový nepřehlédnutelný model. Na svazích chce samozřejmě vypadat dobře, ale jde jí také o to, aby výborně lyžovala. "Začala jsem až ve dvaadvaceti letech a to díky příteli, který mě k lyžování přivedl, takže mám co dohánět," říká modelka a lékárnice.

Poslední týden v uplynulém roce strávila ve Špindlerově Mlýně, kde ovšem tentokrát nebyly ideální lyžařské podmínky. Svoji vášeň v lyžování uspokojí až v Itálii, kam zamíří již tento týden. "Čeká mě tam pracovní cesta a tak se na italských sjezdovkách zastavím a doženu to," těší se Doleželová.

Vendula Auš Svobodová s manželem a synem Jakubem

Obejít se ale bude muset bez přítele, toho čeká obchodní cesta do Austrálie. Původně chtěli partneři letět společně, Janě to nakonec nedovolily pracovní povinnosti. "Sešlo se mi několik atraktivních zakázek, kromě práce v Itálii se rýsuje focení kalendáře na druhé straně Atlantiku. Destinaci zatím nechci prozradit, abych to nezakřikla. V Mnichově budu fotit katalog, v Praze v Obecním domě moderovat galavečer a tak dále. Takže zůstávám. Ale tolik zase nelituju. V Austrálii jsme už s přítelem byli před téměř pěti lety, poznala jsem tuhle zemi, která je z cestovatelského hlediska úžasná. Je totiž plná rostlin a živočichů, které jinde na světě nenajdete."



Po nabitém konci roku, kdy se půvabná brunetka podívala do Turecka, Barcelony či na Seychelly, jí ostatně přijde vhod, že stráví nějaký čas doma v Praze. Kromě povinností modelky se musí věnovat coby lékárnice také své lékárně v centru Prahy. "Je potřeba se jí věnovat už v souvislosti s ukončením roku. V rámci kontinuálního vzdělávání se musím zúčastnit také lékárenských seminářů," uzavírá Doleželová.