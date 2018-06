Začátek roku Kuchařové: rychle a zběsile po celém světě

Kuchařovou tu čekalo focení pro prestižní Zink magazine, který si naši krajanku vyhlédl speciálně kvůli sexy fashion editorialu.

Pod prací, kterou sledovala i americká média, je podepsaný profesionální fotograf celebrit fotograf Michael Donovan. "Práce s Michaelem byla skvělá a velmi profesionální, bylo mi ctí s ním pracovat,'' uvedla nejkrásnější žena planety z roku 2006.

V americkém pupku módy se ale dlouho nezdržela. Jen co dokončila práci v New Yorku, přesunula se zpátky do Evropy, přesněji do italského Milána, kde ji čeká obdobná práce.

Zběsilé pracovní tempo zpomalí Taťána Kuchařová až 6. února, kdy bude na skok v České republice kvůli tradičnímu Plesu v Opeře, na němž se ukáže po boku zahraničního hosta.

Z celebrit žijících v Česku účast mimochodem přislíbili i Andrea Verešová, Pavlína Němcová, módní návrhář Osmany Laffita či Filip Renč. Speciálním hostem bude vídeňský primátor Michael Häupl.