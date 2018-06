Začala stavba největší zaoceánské lodi

Queen Mary 2 se staví pro společnost Cunard Line, která už nyní má loď Queen Elizabeth 2 pro 1791 cestujících. Budované plavidlo má být 345 metrů dlouhé a jeho výška má odpovídat výšce budovy o 23 podlažích. Kromě 2620 cestujících na ní bude 1250 členů posádky. Projekt přijde na 780 milionů dolarů. Loď má být dokončena v roce 2003.



Závod "Chantiers de l'Atlantique" v Saint-Nazaire staví loď na zakázku britsko-amerického rejdařství Cunard. To se nechalo slyšet, že hodlá obnovit romantiku uplynulé epochy mořeplavby. Zařízení lodi má být vybudováno ve stylu dvacátých a třicátých let.



Potvrzuje se trend, podle něhož přicházejí opět do módy velké, luxusní lodi s kasíny, diskotékami, kiny a restauracemi. "Queen Mary 2" je po třech desítkách let první lodí, která bude speciálně postavena pro cesty přes Atlantik – ze Southamptonu do New Yorku.

Píšťala na lodi bude přesnou replikou originálu, která byla na původní Queen Mary. Ta skončila svou kariéru v roce 1967, kdy byla po více než třiceti letech brázdění Atlantiku vyřazena z provozu. Koupilo ji město Long Beach v Kalifornii a přeměnilo ji na plovoucí muzeum a hotel. Stejné rejdařství v současnosti používá pro letní cesty mezi Evropou a Amerikou loď Queen Elizabeth 2, kde běžná kajuta stojí na den a osobu asi 1300 eur.



Queen Mary 2 bude o pětasedmdesát metrů delší než pověstný Titanic z roku 1911, který mohl přepravovat až tři tisíce cestujících a dva roky ho stavěly tři tisíce mužů.