Začala reality show VyVolení

Recenzi Mirky Spáčilové čtěte - ZDE

V neděli večer v úvodním díle několikatýdenní show představila televize Prima všech 39 semifinalistů a provedla diváky vilou, v níž bude vybraných 13 finalistů pobývat.

Ukázala ložnici, saunu, koupelnu i venkovní prostory a lidé se mohli seznámit i s televizním zákulisím pořadu.

Po 13 dnů budou lidé vybírat sms hlasy a prostřednictvím telefonických hovorů vždy z trojice uchazečů jednoho, kdo postoupí do užšího finále.

První trojici tvoří dvacetiletý Rosťa ze Šumperka, o rok starší Barbora z Rožnova pod Radhoštěm a sedmadvacetiletý Pavel z Nedašovy Lhoty na Zlínsku. O stavu hlasování se diváci dozví v pondělí v dalším pokračování pořadu od 19:50.

Za peníze jde všechno

Před dvaceti lety šokovalo pár vteřin erotických scén ve filmu Tisícročná včela. Teď se možná dočkáme i necenzurované soulože. Klidně se to může stát v jedné z reality show: Ve VyVolených, kteří začali na Primě, či ve Velkém bratrovi (Big Brother), který startuje o dva týdny později na Nově.

A to je ještě tak to nejmenší, co se může před kamerami dít. Na Slovensku si jeden soutěžící do žiletkou pořezaných rukou sypal sůl a ve Velké Británii vypukl před pár týdny skandál poté, co jedna z dívek použila k sexu lahev od vína.

V obou soutěžích, v nichž bude parta lidí žít v domě prošpikovaném kamerami a budou snímáni ve dne v noci, při všech myslitelných lidských činnostech, jde totiž o hodně.

O pořádně velký balík peněz či lukrativních věcí pro vítěze: deset milionů v jednom případě a věci za jedenáct milionů ve druhém.

Existuje vůbec nějaká hranice toho, co české televize divákům nepustí? Šéfové obou týmů, které pořady chystají, říkají, že ne. Alespoň tedy ne předem daná.

"Kdyby někdo třeba začal hajlovat? Tak to jste mě zaskočila, nad tím jsme nepřemýšleli," odpovídá Jana Malíková z Primy.

"Posuzovali bychom to podle konkrétních případů, co pustit a co ne, ale předem nejde říct: toto už je za hranicí," říká Adam Kotalík z televize Nova a jeho kolegyně z Primy tvrdí totéž.

Fyzické násilí se netoleruje

"Co však tolerovat nebudeme, je fyzické násilí. Kdo ho použije, skončí," říká Kotalík. Obě televize mají jasno v jednom: chtějí dodržet vysílací zákon, což mimo jiné znamená žádný sex před desátou večer.

Jenže vzhledem k tomu, že pikantnější záběry z kamer chtějí obě vysílat v noci, vyloučeno není opravdu nic.

"Pečlivě budeme soutěže sledovat. Pokud televize poruší zákon, můžeme uložit až pětimilionovou pokutu," upozorňuje šéf Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Pospíchal.

"Přesto si myslím, že realita bude šedivější, než si teď myslíme," míní expert na média Milan Šmíd. "Ani v zahraničí, kde soutěže způsobily skandál, nešlo o záběry, které odvysílala televize, ale o ty, které byly na internetu."

Velký bratr umí vydělávat

Big Brother, praotec všech reality show, byl od svého vzniku před šesti lety odvysílán už víc než stokrát ve více než třiceti zemích světa. Zhlédlo jej přes dvě miliardy diváků. A televize na něm pořádně vydělaly.

Čeští diváci budou mít možnost sledovat sestřih toho nejzajímavějšího, co se mezi partou lidí ze soutěže Big Brother za den stalo, pětkrát týdně. Kromě toho bude Nova dvakrát týdně v hlavním vysílacím čase vysílat živou show.

V noci pustí sestřih nejkontroverznějších scén. VyVolené lidé uvidí denně v hlavním vysílacím čase. Ani na Primě nebude chybět noční show složená z odvážných scén.

I kdyby se televize rozhodly příliš choulostivé scény nevysílat, přesto oba pořady posouvají hranici toho, čím vším je možné diváka pobavit.

"Donekonečna to ale nejde, což se nedávno ukázalo v Německu. Lidé odmítli soutěž, která nutila celebrity žít mezi pavouky," míní Šmíd. Jisté ale je, že reality show nechá málokoho lhostejného.