Začal veřejný boj o českou miss

Maláčová chce vlastní verzi soutěže o titul Královna krásy vyhlásit na přelomu října a listopadu, "jejího" finále se diváci Novy dočkají nejpozději začátkem března příštího roku. Zapletal chce vítězku vyhlásit 9. dubna opět jako vloni v Parkhotelu Pupp.

Zatímco o Miss ČR rozhodne klasická porota, Miss Česko si zvolí diváci přímým hlasováním prostřednictvím telefonátu či SMS. A rozdíl je také v odměnách pro vítězky. Miss ČR dostane mimo jiné automobil a pražský byt k jednoročnímu užívání zdarma. Miss Česko získá navíc kontrakt v hodnotě jednoho miliónu korun a bude se moci zúčastnit soutěže Miss Universe.

Dívky se teoreticky mohou přihlásit do obou soutěží najednou, pokud však postoupí do finále, nezbude jim, než se definitivně rozhodnout a uzavřít smlouvu pouze s jedním z organizátorů.

Bílá je "věrňák"

Zapletalova konkurence, kterou reprezentuje "jeho" někdejší miss, ho připravila zatím pouze o hlavního mediálního partnera Blesk. "Přešel k Maláčové,"přiznal pro iDNES prezident Miss ČR. Díky kontaktům s Miss ČSR, Slovenkou Syliví Lakatošovou, pořadatelkou stejné soutěže na Slovensku, získala Maláčová licenci na mezinárodní soutěž Miss Universe. Ostatní tři světové soutěže: Miss International, Miss Europe a Miss World, zůstávají zatím Zapletalovi.

Zapletal má na také na své straně celou řadu celebrit. "Jsem věrňák," prohlásila například Lucie Bílá a osobně přišla Zapletala podpořit na tiskovou konferenci. Po sedmi letech sice letos zpěvačka odešla od Zapletalovy agentury APK./2 do vlastní "stáje", ale ke spolupráci se hlásí dál. Dokonce sama od sebe oslovila Sámera Issu a Anetu Langerovou, aby zazpívali při finále Miss. "Zavolala jsem ještě Gottovi a ten mi řekl, že Miloše by nikdy nezradil, protože si ho strašně váží," líčila Bílá.

Rajskou nahradí Taiza

Nicméně, byla to nejspíš obava z konkurence, která přinesla vítr do tradiční podoby soutěže. Dívky, které se letos přihlásí do soutěže Miss ČR, už se nebudou vybírat podle fotografií, ale rovnou se zúčastní konkurzu. Byla také zrušena minimální výška. "Hranici jsme před lety stanovili kvůli modelingu, ale nyní chceme, aby soutěž nebyla jen startem pro modelky, ale aby se dívky věnovaly také charitě, aby každá z vítězek byla patronkou někoho potřebného," vysvětlil Zapletal.

Skončila několikaletá spolupráce s návrhářkou Beatou Rajskou, kterou nahradí Kateřina Balounová z módního domu Taiza. Novinkou je i jarní "soustředění" finalistek u moře i plánované turné vítězek s týmem "Miss ČR" po České republice.

Pravidla soutěže Miss ČR zůstávají stejná. Opět se uskuteční šest konkurzů a semifinálových kol. Patron vítězky má šanci získat sto tisíc korun, tradiční zůstávají i ceny, včetně automobilů Toyota Yaris.