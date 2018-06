Začal další svatý rok

CírkevPřicházející nové, čtrnácté století vyvolalo, jako již mnohokrát předtím, v obyvatelích Evropy panický strach. V roce 1299 se obyvatelé Říma vydali k Dómu sv. Petra a za kvílení a modliteb žádali svatou církev, aby je zachránila před zkázou světa a božím soudem. S tak silnými obavami už musel tehdejší papež Bonifác VIII. něco dělat. Vzpomněl si na židovské svátky, takzvaný Šenat Hejobel, sedmý rok sobotní, který se opakoval jednou za padesát let (podle jednoduchého vzorce 7x7). V tomto roce byli obdarováváni chudí a propuštěni otroci hebrejského původu a vůbec podnikána řada ušlechtilých a bohabojných činů. Papež se rozhodl tuto prastarou tradici poněkud inovovat. Vždy po stu letech nabídla církev těm věřícím, kteří se káli ze svých hříchů, činili dobro a podnikli poutní cestu do Říma, odpuštění. Poprvé se to veřejnost dozvěděla z buly, kterou Bonifác VIII. vydal 22. února 1300. Později se interval, ve kterém se konaly svaté roky, v českých a moravských zemích označované také jako milostivá léta, zkrátil na dnešních 25 let. Princip je stejný - po 25 letech mají věřící šanci udělat tlustou čáru za svými skutky. Svaté roky církev v průběhu času značně proměnily a podepsaly se také na jejích dějinách. Prvotní forma masové turistiky přitahovala do Říma stále více lidí a díky všem poplatkům církevní stát velmi zbohatl. Obrovské příjmy umožnily nejen jeho rozšíření na celou střední Itálii, ale i výstavbu ohromujících staveb v Římě. Na druhé straně se stalo odpouštění hříchů a obchod s ním jedním z hlavních důvodů kritiky církve a pozdějšího nástupu reformace. V současnosti to mají věřící jednodušší. Informace o akcích v průběhu svatého roku, který začal před Vánocemi, najdou jednak na internetu na adresách www.vatican.va, www.jubil2000.or g nebo www.sac.jubil2000.org. Výpravu do Říma a pobyt ve městě jim pak usnadní speciální poutnická karta v ceně asi 55 marek, jejíž držitel má právo na vstup na tři církevní akce, získává tak ale i zdravotní cestovní pojištění, tři dny bezplatného používání městské dopravy, telefonní jednotky v hodnotě 20 000 lir a také obědy v hodnotě asi 15 marek. Očekává se, že do Říma přijede v průběhu svatého roku asi 390 milionů věřících.