Idol teenagerů Zac Efron zmužněl, kvůli roli přibral osm kilo svaloviny

"Na konci natáčení filmu jsem už sám sebe nepoznával. Člověk poslouchá o chlapech jako je Christian Bale, kteří se do toho ponoří a jsou schopni se opravdu změnit. Já jsem byl vždy zvědavý, jestli mám sílu to dokázat. A teď už navždy budu s hrdostí vědět, že na to mám," svěřil Zac v interview pro magazín Men's Health.

Zac Efron

Z hezkého teenagera, jehož hraje v Muzikálu ze střední, se proměnil v dospělého chlapa. Efron si ale nemyslí, že by byl nějak mimořádně krásný nebo měl výjimečný talent. Nad ostatními ovšem vyniká svým odhodláním.

"Mohl bych si vybrat téměř jakoukoli roli. Když to přede mě postavíte, byl bych schopen najít si způsob, jak to zvládnout. Při tréninku na Lucky One jsem dokázal v sobě objevit jistou podivnou sílu, jak zvládnout náročné posilování. Nikdy mi nic nešlo přirozeně, ale dokázal bych vždy předvést lepší výkon než ostatní," dodal Zac.