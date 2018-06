Zabili Kennyho... Tentokrát definitivně

Pro všechny fanoušky a příznivce amerického animovaného seriálu South Park to bude krutá zpráva. Zabili Kennyho... Ale jistě, to je naprosto normální v každém díle. Tentokrát ale Kenny už skutečně neobživne. Tvůrci South Parku se totiž rozhodli nechat Kennyho i s jeho proslulou kapucí a nesrozumitelným mumláním definitivně umřít poté, co s větší či menší originalitou skonal v téměř osmdesáti epizodách.