Zabila Trintignantovou esemeska?

Bezprostřední příčinou napadení se podle listu stala něžně stylizovaná esemeska, kterou herečce na natáčení filmu Colette poslal do litevského Vilniusu její bývalý partner Samuel Benchetrit. Potvrzoval v ní, že souhlasí s jejím návrhem, aby zbytek léta strávili na společné dovolené se svými dvěma dětmi.

Když si zprávu Bertrand přečetl, dostal záchvat zuřivosti a mlátil Marii tak dlouho, dokud neskončila v bezvědomí na podlaze hotelového pokoje.

"Její obličej vypadal tak, jako kdyby bez přípravy stanula v ringu proti Mike Tysonovi či jinému boxerskému šampiónovi," upřesňuje list. Potom si Cantat namíchal koktail z barbiturátů a alkoholu ve snaze skoncovat se životem.

"Zpěvák Bertrand Cantat, s nímž poslední měsíce žila, byl do ní osudově zamilován a kdykoli na ni pohlédl kterýkoli jiný muž, propadal záchvatům nezvládnutelného vzteku. Nesnášel pomyšlení, že by se o ní měl s kýmkoli dělit," píše týdeník Paris Match. Kvůli Marii se letos v únoru rozešel s dlouholetou přítelkyní Christinou krátce poté, co mu porodila druhé dítě.

Tragédií, kterou prezident Jacques Chirac označil za "těžko pochopitelnou ránu osudu", je otřesena celá Francie. Zejména proto, že Marie Trintignantová zemřela podobným způsobem jako Janis Joplinová, kterou ztvárnila ve svém posledním filmu.



Trintignantová bude pohřbena ve středu

Marie Trintignantová, která zemřela na následky úderů do hlavy, bude pohřbena ve středu při civilním obřadu na pařížském hřbitově Pére Lachaise. S herečkou se ráno před samotným smutečním obřadem budou moci rozloučit pozvaní hosté v pařížském divadle Eduard VII. v přítomnosti rodiny a řady filmových a divadelních osobností. Tělo Trintignantové zde nebude vystaveno, poznamenala rodina zesnulé.



Hereččin přítel Bertrand Cantat, devětatřicetiletý zpěvák známé francouzské rockové skupiny Noir Désir bude souzen v Litvě, kde na okraj natáčení nového filmu k incidentu došlo. Zpěvák své násilí zvlášť nepopírá, ale tvrdí, že se nejednalo o zločin, ale o nešťastnou shodu okolností.