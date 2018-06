Na počátku je dluh. Na konci přijdete o majetek.Je mnoho možností, jak se stát dlužníkem. Nedoplatek na nájemném, neuhrazený účet za telefon, elektřinu, plyn, vodu.Nezaplacená pokuta v tramvaji. Nesplacená půjčka či faktura, firmě či osobě. Daňový nedoplatek. Dluh na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení. Je také mnoho možností, jak se věřitel může domáhat splacení dluhu. Jedna z těch legálních je: požádá soud o exekuci majetku dlužníka, o tzv. výkon rozhodnutí. Jakmile soud o exekuci rozhodne, vyráží exekutor bez varování konat svou práci. Vzpomínejte... Nemůže zazvonit i u vás?Kdepak babička!Pan N. dluží jisté firmě za stavební materiál 18 tisíc. Pátý pokus o jeho zastižení v panelákovém bytě na strakonickém sídlišti je úspěšný. Na zazvonění se dveře otevírají. "Pan N.? ptá se exekutor Štěpán Kučera. "Ano, co chcete? zní nevrlá odpověď. Pan N. pohlédne směrem k uniformované justiční stráži a na jeho čele se začne perlit pot. Přebírá na chodbě od exekutora úřední dopis s modrým pruhem. V něm rozhodnutí o exekuci movitého majetku. "Pustíte mne dál? ptá se exekutor. "Do bytu ne, ten je babičky, brání se muž. "Můžete zaplatit? "Nic nemám, nabývá jistoty dlužník. "Asi bude lepší to přece jenom probrat vevnitř, ne? nabízí znovu exekutor. "Když myslíte... Justiční stráž zůstává s ohledem na babičku za dveřmi. V šerém bytě ovšem žádná žena není. V pokoji jen zválená postel, stolek s televizí a videem, prázdná láhev od vína a přetékající popelník. V kuchyni lednička, stůl, židle. "Sedněte si, jestli si troufáte, s úsměškem říká muž a ukazuje na postel. Židle v pokoji chybějí. "Musím vám udělat soupis movitých věcí, říká exekutor. "Tady ale nic není moje, to mám půjčený od kamaráda. "To může prokázat u soudu, nehne brvou exekutor a vytahuje z kufříku samolepky okresního soudu. "Víc jak pět tisíc vám dát nemůžu, vzdává se dlužník. "Mám je v bance. "Zvládnete zbytek zaplatit do konce roku? ptá se exekutor. "To jo, odpovídá muž. Televize, video, mobil a lednička dostávají nálepku. "Když nezaplatíte, pokračuje exekutor, "dáme tyto věci do dražby. Pokud zaplatíte, můžete pak nálepky vyhodit. Tak půjdeme teď do té banky? Dlužník si bere bundu a vychází z bytu.Byt v paneláku. Páté patro bez výtahu jako obvykle. Cestou v autě si exekutor Štěpán Kučera čte ve spisu: Dlužná částka za trestní řízení ve výši devět tisíc korun. Na zazvonění otevírá postarší blondýna. V jejích očích je patrný úlek. "Bydlí tady pan M.? "Ne, ten už tady nebydlí, my to máme od něj pronajaté. "Kdo my? "Já a můj druh. Exekutor vchází dovnitř a bere na vědomí starou televizi, staré video a mikrovlnku. Novou sedací soupravu. "A ty věci tady, jsou čí? "To je všechno naše, on tu nechal jen starý gauč, ten jsme vyhodili. Paní začíná být nervózní. "A máte na to nějaké papíry? Smlouvu o pronájmu? Doklady o koupi? Nevíte, kde majitel bydlí? Paní znervózní ještě víc. "Nevím, já mu vždycky volám, kde mám to číslo, nevím, asi ho má můj druh u sebe. "Kde pracuje? "To taky nevím, možná u technických služeb, a bydlí ve Vodňanech u nějaké Evy, ale kde mám ty doklady, tu sedačku splácím a tu mikrovlnku jsem si sem přinesla ze starého bytu... Exekutor píše poznámky do protokolu. Paní hledá střídavě v kabelce a ve skříni, ale marně. A přitom si nejspíš v duchu říká: Tenhle kšeft nám byl čert dlužnej! Nakonec nešťastně vybuchne: "Kdyby na vás takhle zničehonic někdo vybafl, kde máte paragony, taky byste asi nevěděl! "Ale to já vím, paní, uklidňuje ji exekutor. Tak mi to tady alespoň podepište a zkuste si ty doklady najít. Když exekutor odchází, je slyšet hlasité oddechnutí. My, exekutoři Slovní útoky zažívají exekutoři často. A fyzické? "Zatím mne nikdo bohudík neškrtil, říká exekutor Okresního soudu ve Strakonicích V ojtěch Boška, "jakmile to vypadá na agresi, uděláme čelem vzad. Ale tady na mladšího kolegu, ukáže na Štěpána Kučeru, "vzal jeden duševně chorý chlapík krumpáč. Exekutora Obvodního soudu Prahy 4 Jaroslava Prokeše zachránil před nožem rozčilené ženy jen policejní doprovod. "Chodíme vymáhat dluh i k trestaným lidem. Jde třeba o čtyři tisíce, ale nevíme, jestli ten člověk někoho přejel nebo zavraždil. A tak když řekne, hele, vypadni, tak radši vypadnu, než se rozčílí. Jaroslav Prokeš dělá exekutora osm let. Roční počet exekucí za tu dobu na "jeho Praze vzrostl pětkrát. A přesto jsou lidé pořád překvapení, když zazvoní. I když jsou samozřejmě i takoví, kteří dluží jiným firmám nebo lidem a mají připravené různé "myšky a právní kličky. Vlastně žádný majetek oficiálně nemají. "Nejvíc bývají překvapeni lidé, kteří mají nedoplatek za telefon nebo dluh vůči zdravotním pojišťovnám či sociálnímu zabezpečení, připomíná Štěpán Kučera. Platební výměry těchto institucí totiž mají stejnou váhu jako rozsudek soudu - exekutor jde rovnou. "Najednou zazvoníme a chceme částku, která díky pokutě a penále mezitím vyrostla z pár korun na pár tisíc. A pro toho člověka je na všechno pozdě. A úspěšnost jejich konání? "Velmi často vyjdeme naprázdno - v bytě nejsou ani peníze, ani věci, shodují se exekutoři ze Strakonic. Jaroslav Prokeš souhlasí: "Úspěšnost je mizerná. I v sebevybavenějším bytě se dá podle pana Prokeše získat exekucí movitých věcí maximálně sedmdesát tisíc korun. "U nábytku je leckdy dražší stěhování, na šperky narazíme málokdy. Lepší výsledek bývá jen u firem, které exekutoři navštěvují čím dál častěji. Firemní auta, počítače či kancelářský nábytek ale zase nezaplatí milionové pohledávky... Cítí někdy exekutor lítost či stud? "Ale to často, odpoví pan Boška, "představte si situaci: manžel je gambler, nadělá dluhy a uteče s milenkou. My přijdeme sepisovat k manželce, která tam lítá kolem tří dětí... Nedá se však nic dělat. "Zavítám i do honosných čtvrtí, ale častěji vidím hodně lidské bídy, říká Jaroslav Prokeš. "V mnoha bytech si radši ani nesednu...A od jisté doby nesnídám.Ty jízdy načerno..."Jeli jste načerno, chytili vás a vy jste nezaplatili pokutu? Já také. Dnes už vím, že to byla velká chyba, vypráví svůj příběh Markéta Z. V roce 1993 ji přistihl revizor - ještě neměla zaplacený kupon. Pokutu nezaplatila - ani na místě, ani později. Nechala si poradit od kamarádů - když nebude přebírat dopisy od Dopravních podniků a ignorovat upomínky, odepíšou její případ jako nedobytnou pohledávku. Jenže, o pět let později u ní zazvonil - soudní vykonavatel. Exekutor. A vzhledem k tomu, že se jí zdál podivný a o exekucích nic nevěděla, do bytu jej nepustila. O čtyři dny později však přišla z práce a nevěřila svým očím: na dveřích nový zámek a nad ním cedule: Klíče od bytu jsou uloženy u justiční stráže Obvodního soudu pro Prahu 5. Exekutor přišel znovu. Tentokrát se zámečníkem. V bytě pak našla na své televizi a věži nálepku s razítkem soudu. Tentokrát na soud přímo běžela. Radši hned zaplatit - i když dvousetkorunová pokuta mezitím vyrostla na pohledávku ve výši 1644 korun - než přijít o věž a televizi za dvacet tisíc! Po roce dostala ještě další složenku na 2 564 korun za práci zámečníka a nové zámky. "A já zase zaplatila, neboť za blbost se pykat musí.