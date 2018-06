Za výhru v loterii si koupil výhled na oceán

"Ta výhra přišla v pravý okamžik," citovala 64letého muže z Haugesundu, ležícího kolem 300 kilometrů západně od Osla, agentura AP.

Štěstí se totiž na Bjoernsena usmálo pouhých pár dnů před tím, než měla jistá stavební firma koupit pozemek na nábřeží, kde chtěla postavit domy. Její nápad se mu ale vůbec nelíbil, protože budovy by mu zakryly výhled na čluny a moře. Bjoernsenovi se ale podařilo společnost předběhnout a za 1,3 miliónu norských korun z výhry koupit 0,1 hektaru půdy u kotviště. "Kdyby to bylo přišlo o týden později, už by tam bylo staveniště pro domy s povolenou výškou devíti metrů," povzdechl si s úlevou.



Jak řekl šťastný výherce místnímu listu Haugesunds Avis, má všechny hmotné statky, které může potřebovat. Zachování výhledu na oceán mu proto stojí za všechny peníze.