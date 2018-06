Muž, jenž vnikl na pozemek Cyrusové, dostal maximální trest

Podle serveru TMZ.com byl čtyřicetiletý Jason Luis Rivera usvědčen z vniknutí na cizí pozemek a bránění úřednímu výkonu a odsouzen k podmíněnému trestu.

Ten ale z neznámých důvodů odmítl a půjde proto do vězení na rok a půl. To je přitom maximální trest, jaký mohl za takový zločin dostat.

Rivera začátkem září přelezl plot u losangeleského sídla devatenáctileté celebrity a podle policie se pokoušel proniknout přes bariéru u domu. Miley Cyrusová v době incidentu nebyla doma.

Vetřelec měl u sebe dvoje nůžky a tvrdil, že je jejím přítelem. Policie ho dopadla v křoví, kde se schovával.

Cyrusová se proslavila účinkováním v dívčím televizním seriálu Hannah Montana. Prosadila se také jako zpěvačka díky hitům jako Party in the U.S.A. a The Climb.