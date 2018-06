Za války v Berlíně: ponížení, bomby,láska

V neděli byla možnost poznávat Berlín. Finále s Holanďany skončilo na stadiónu Mommsen 2:1 pro protektorát Čehcy a Morava. Na týden se fasovalo sto gramů marmelády.

Zdeněk Štych byl zvědav,co prožili jeho vrstevníci, a tak na vlastní náklady pořídil překlady vzpomínek z německé publikace zpět do češtiny. Zde jsou zážitky lidí, kteří byli nuceně nasazeni v Berlíně."V roce 1942 jsem ukončil učení jako elektrikář a složil úspěšně přijímací zkoušku na Vyšší průmyslovou školu v Praze. Chtěl jsem si ještě udělat prázdniny,ale měsíc před začátkem školního roku jsem byl vyrozuměn, že vzhledem k omezenému počtu studijních míst se začátek mého studia o rok posouvá. Podle tehdejších pracovních zákonů jsem se přihlásil na pracovním úřadě a byl jsem i přes své protesty poslán na nucenou práci do Berlína. Ubytovali mě v táboře 'Grosse Halle' v Berlíně-Falkensee a hned druhý den jsem musel nastoupit v podniku Siemens - SchuckertWerke v rozvodné části podniku v oddělení 75 jako elektrikář.""Já jsem absolvovala obchodní školu, ale rodiče mne nechtěli pustit do zaměstnání. Měli malé krejčovství, kde oba pracovali, doma byla ještě malá sestřička a tu jsem měla na starosti. Bylo to legální, protože mě otec přihlásil jako učednici. Po dvou letech mě ale musel propustit a já nastoupila do továrny na výrobu cukrovinek. Asi po šesti nebo osmi týdnech, 23.11.1942, to datum nikdy nezapomenu, přišli do továrny Němci z úřadu práce a vybrali mladé pracovnice. Musely jsme nastoupit do auta a odvezli nás na pracovní úřad. Dostaly jsme krátký seznam věcí, co máme mít s sebou, a pak asi osm hodin, abychom se připravily a rozloučily. Nebyla žádná možnost ten příkaz nedodržet. Tenkrát jsem se prvně střetla s válečnou realitou a s faktem, že jsme poražený národ, který musí bez odporu poslechnout."Milada Švorcová, ročník 1923, nasazená u firmy Richard Weber a spol."S některými Němci jsme si tak důvěřovali, že jsem byl denně informován o zprávách londýnského rádia. Patřil mezi ně i Helmut: pocházel z jedné šlechtické rodiny a za tři sta let historie rodu se jako jediný živil vlastníma rukama, vyučil se elektrikářem. Občas mi přinesl nějakou pochoutku (vajíčko, maso nebo čokoládu), kterou ukradl ve spižírně své tety, u níž bydlel. Helmutův strýc byl totiž diplomat a ti dostávali mnohosobně větší příděly než normální občané Říše. Když musel Helmut koncem roku 1944 narukovat k námořnictvu do Hamburku, napsal mi, abych m u obstaral fajfku. Můj otec ji sehnal a já ji poslal na Helmutovu adresu. Jestli ji dostal, nevím. Bylo to naposledy, co jsme spolu byli v kontaktu, od té doby jsem už o něm neslyšel. Povolávací rozkaz pak obdrželi i další dva moji přátelé Fritz a Gerhard. Měli sloužit u jedné jednotky wehrmachtu v Praze. Než odešli, přinesli své civilní šaty a já jim je poslal na pražskou adresu svých rodičů, kde si je měli vyzvednout, aby si mohli v Praze užívat. To už byl prosinec 1944 a konec války visel ve vzduchu. Ani o Fritzovi a Gerhardovi jsem už pak nikdy neslyšel. Doufám, že přežili."Pokud nepočítáme nacisty, chovala se většina Němců velmi slušně. Tito lidé plně pochopili, že v Berlíně nejsme v žádném případě dobrovolně. Mnozí měli pravděpodobně strach z nějakého bližšího vztahu s námi, konečně byli jsme přece 'ausländer'. My jsme se zas věnovali přidělené práci, a tak probíhal náš společný život na pracovišti bez třenic. Existoval jistý počet Němců, se kterými jsme velmi dobře vycházeli a kteří nás varovali před členy NSDAP a před těmi, před nimiž byla nutná zvláštní opatrnost.""Jinak se k nám však chovali Němci na veřejnosti, v dopravních prostředcích a na ulici. Pro většinu z nich bylo označení 'ausländer', jak nás nazývali, výrazem opovržení a méněcennosti.""Když okolo nás na Vánoce 1943 padaly první bomby z letadel aliance,vítali jsme to jako blížící se osvobození z naší nehostinné situace. To jsme ale nemohli vědět, co nás ještě čeká. Nejprve byla zničena jedna část našeho tábora. Náš tábor ve Wilmersdorfu byla jedna zděná budova s předním traktem a dvěma křídly se dvěma nebo třemi poschodími. Jedno z těchto křídel bylo zasaženo v lednu 1943, když jsme byli na noční směně. Vyšlo to tak, že jsme více než tři týdny museli spát jenom na prknech v pracovních šatech, protože jsme matracemi vyplnili chybějící okna a dveře. Nemytí a bez jakékoliv další hygieny jsme skoro všichni onemocněli. Od té doby trpím astmatem a dýchavičností.""Bylo slyšet ohlušující ránu a místností se honily plameny. S velkým rachotem spadl strop krytu, potom hrobové ticho. Trvalo to snad sekundu. Nebo minutu? Nevím... Potom se ozvaly hlasité výkřiky. Hilfe! A také česky Pomoc! Kužely světla padaly na zvířené masy prachu. Byla to očividně pekelná situace. Spadlé střešní trámy a trosky. Lidé, kteří seděli u zdi, byli zasypáni. Zkoušel jsem sebe a ještě několik kamarádů osvobodit z trosek. Současně jsem pomalu lezl podél stěn pod lavicemi a skončil jsem v nějakém dalším krytu. Strop místnosti byl roztržen a visel jenom na železných výstužích. Na druhé straně někdo našel otvor větrací roury. Začal nerovný boj. Malá skupina bojovala kapesními noži a okolo ležícími železnými výstužemi proti zdi. Sedící nás odrazovali, protože mysleli, že nás kamarádi brzy osvobodí. Vnitřní síla přikázala bojovat dál. K onečně jsme vykopali jen 70x70 centimetrů velký otvor. Tím jsme vlezli do nějaké jiné větrací šachty. Ta byla uzavřena hustou železnou mříží... K propilování jsme použili kuchyňské nože, které u sebe měla jedna starší žena. Po dlouhém snažení, když už jsme byli se silami u konce,se podařilo prolomit jeden otvor a brzy na to další... Začala namáhavá práce s odstraňováním cihel a suti... Během kopání jsme slyšeli z větrací šachty praskat plameny, které hořely na troskách. Když jsem při střídání lezl zase do krytu, abych si trochu odpočinul, byla místnost neobvykle světlá. Tu jsem zjistil, že ze zdí vtéká dovnitř žhavá láva... Těch 16 hodin, po které jsme byli zasypáni, nám připadly jako věčnost.""Život v lágru vypadal následovně: v pět hodin jsme museli vstávat, jít kilometr pěšky, potom jsme jeli tramvají a konečně S-bahnem na Wedingplatz na pracoviště. Ke snídani jsme dostali kávovou náhražku a pak až večer eintopf a jenom v neděli kousek masa. Na týden jsme fasovali 100 gramů salám u, 100 g margarínu a 100 g marmelády. V lágru byly zastoupeny tři národnosti, přibližně třicet mužů a pětadvacet žen z Československa, třicet Francouzů a pětatřicet Holanďanů.""Čisto v táboře nebylo. Potkani probíhali tenkými stěnami až k postelím a jednou se i stalo, že kolegyně našla živého potkana ve skříňce. Sužovaly nás štěnice, všechny jsme byly poštípané. V létě jsem proto spala na střeše. I když jsem byla oblečená, třásla jsem se ráno zimou.""Když jsem ještě žil v táboře Haselhorst, mohli jsme sestavit dohromady české fotbalové mužstvo, které bylo velmi úspěšné. Tato jedenáctka vyhrála turnaj o nejlepší cizinecké mužstvo v Berlíně, finále Holandsko - protektorát Čechy a Morava skončilo na stadiónu Mommsen 1:2. Já a můj přítel Karel Wellner, jsme sestavili také divadelní skupinu a každý měsíc jsme v ubytovacím táboře pro děvčata v Saatwinkelu pořádali jedno revuální představení. Velitelka tábora nás vždy bohatě pohostila a my jsme po představení směli s děvčaty z tábora tancovat... Poznal jsem jednu francouzskou dívku jménem Isabelle. Zamilovali jsme se do sebe. Po skončení války onemocněla na tyfus a zemřela v nemocnici Jungfernheide. Bylo jí dvacet a sovětští lékaři jí odmítli dát léky. Teprve když už bylo pozdě, začali něco podnikat."