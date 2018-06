Za upírku Čerešňákovou padlo sedm tisíc

Oblečení z Nosferatu, krvavé líčení a upíří zuby působily velmi věrohodně. Stejně jako obraz, na němž byla zvěčněna Česká vicemiss coby upírka. Nesl název Sestry, protože je na něm slavná upírka zvěčněna hned dvakrát, jednou zepředu a jednou zezadu, nafotil ho Jiří Šubrt a v průběhu večera se vydražil za sedm tisíc korun. Finance poputují na další fázi kampaně.

Na focení se Čerešňáková líčila sama. „Původně jsem chtěla mít jen černé oči, pak došlo na černé obočí a nakonec i na pusu. Napadlo mě ještě obarvit si načerno vlasy, ale od toho jsem rychle upustila. No a pak byl důležitý výraz, což bylo něco jiného, než na co jsem zvyklá při focení, kde se musím soustředit na to, aby módní fotky byly sexy,“ líčí Čerešňáková.

Ali Amiri a Eva Čerešňáková

Samotnou ji překvapil podařený výsledek. Nejen že se jí umělecká fotografie líbí a ani známí ji na ní nepoznávají, díky nové technologii - tisku fotografie na plátno a následnému zpracování Fotolabem - navíc vypadá jako ručně malovaný obraz.

Ali Amiri na večírek dorazil s čerstvě vyléčenou chřipkou a bez obav se líbal na uvítanou s příchozími. Další virózy se prý nebojí díky tomu, že je nadopován léky.

VIDEO: Čerešňáková a Amiri prahnou po krvi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Atmosféru party dodal mág Crowley, který svými kouzly a magií mystifikoval příchozí. Mezi upíry, upírkami a hosty byla například superfinalistka České Miss Adéla Vartová, finalistka Miss ČR Taťána Šedivá, herec Miroslav Šimůnek a módní návrhářka a malířka Helena Kroftová Leisztner.