Za úbytek mořských vyder prý mohou kosatky

Objev byl překvapující. "Neexistují žádné důkazy, že by před rokem 1990 věnovaly kosatky vydrám jakoukoliv pozornost, alespoň pro ně nepředstavovaly potencionální kořist," vysvětluje Estes, který se výzkumem mořské vydry podrobně zabýval.



Vydry, které se vyskytují blízko pobřeží, nemají žádné přirozené obranné mechanismy proti kosatkám a prozatím si nevyvinuly ani schopnost na útoky velryb reagovat, tvrdí Estes a dodává, že to pouze dokazuje hypotézu o původní nepřítomnosti vydry ve stravě kosatek.

Velrybí dravost si již vybrala svou daň. Podle amerického Střediska pro ryby a divokou zvěř klesl na Aleutách, které se táhnou 1.600 km od Aljašky směrem k Asii, počet mořských vyder od roku 1992 o sedmdesát procent.

Minulý měsíc toto středisko zveřejnilo výsledky nejnovějšího průzkumu, který odhaduje aleutskou populaci vyder na 6.000 kusů. V porovnání s 55.000 až 100.000 kusů v osmdesátých letech je to prudký pokles.

Nenašli se žádná mrtvá těla, která by plavala na mořské hladině nebo by ležela na pobřeží. Jiná vysvětlení pro masový úhyn mořských vyder jako znečištění životního prostředí, nemoc nebo komerční rybolov jsou tedy velmi nepravděpodobná, prohlásil jeden z biologů Střediska pro ryby a divokou zvěř Douglas Burn.

Vědci se domnívají, že mořské vydry se staly pro velryby pravidelnou potravou, neboť jejich dosavadní kořist - lachtani a tuleni - z Aleut mizejí.

Aljašská populace lachtanů klesla od sedmdesátých let o více než 80 procent. Zbývajících 20.000 jedinců je ohroženo úplným vyhynutím. Tuleni mají šanci na přežití také minimální.



Objasnění úhynu těchto ploutvonožců vyvolalo mezi odborníky rozpory. Někteří obviňují masivní ekologický posun v severním Pacifiku a Beringově moři od tučných ryb jako jsou tuňák severní a sleď k rybám nízkotučným. Jiní obviňují velké komerční rybářské lodě, které zde operují. Podle nich je komerční rybolov nepřímo odpovědný za úhyn mořských vyder. Nicméně Estes upozorňuje, že neexistuje žádná přímá souvislost mezi komerčním rybolovem a osudem, který potkal mořské vydry.

Mořské vydry byly v době evropského vpádu na americký kontinent hojným obyvatelem aleutského souostroví. Když Bering s posádkou pluli v roce 1741 na Aljašku pro ruského cara, byli nadšeni tímto "neuvěřitelně krásným a milým živočichem" s hlubokýma očima, lidským chováním a oddaností k potomkům, zaznamenal si německý přírodovědec Jiří Steller, který s Beringem cestoval.

"Ani ta nejvíce milující matka si s dětmi tolik nevyhraje. Miluje svá mláďata natolik, že se až vystavuje riziku smrti," píše Steller ve svých cestopisech z let 1741-42. "Když jsou mláďata odňata od rodičů, pláčí jako malé děti a trápí se natolik, že během deseti až čtrnácti dnů nechtějí opustit pevninu, úplně vyschnou a vyčerpají se.

"Tento objev však Beringově posádce nezabránil v zabíjení velkého počtu vyder pro maso a kožešinu. Plyšová kožešina, známá pod názvem "jemné zlato", vedla na Aljašce až k zakládání ruských kolonií. Komerční rybolov pokračoval do roku 1911, kdy Mezinárodní smlouva o kožešinách ploutvonožců zajistila ochranu i vymírající populaci vyder. Mořské vydry se do pásma podél západního pobřeží nikdy v původním počtu nevrátili, aljašské populaci se to však částečně s lidskou pomocí podařilo.