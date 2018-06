Za smrt Richardsonové může krvácení do mozku, zemřít ale nemusela

Podle agentury ČTK zemřela herečka na následky zranění, které způsobilo krvácení mezi mozkovými obaly a lebkou. Protože se ale příznaky dostavují až po delší době, pacienti necítí bolest a nepoznají, že s nimi něco není v pořádku. Stejně tak tomu bylo i u Richardsonové, která údajně hned po pádu vstala a dělala si legraci ze své nemotornosti. "Asi bych měla víc trénovat," smála se prý herečka.

Podle tiskové mluvčí vypadala Richardsonová po nehodě naprosto v pořádku, protože však neměla na hlavě helmu, její instruktor pro jistotu zavolal lyžařskou hlídku, která herečku svezla pod svah. Když si po hodině stěžovala na bolest hlavy, byla poslána do nemocnice v Montrealu, kde lékaři zjistili těžké poškození mozku. Za přítomnosti manžela herce Liama Neesona byla proto Richardsonová letecky dopravena do nemocnice v New Yorku, lékařům se však již nepodařilo ji zachránit.

"Je to léčitelný stav, v případě ovšem, že víte v čem je problém a pacient je urychleně převezen do nemocnice," uvedl podle ČTK Keith Siller z newyorského lékařského centra. "Pak už ale zbývá málo času problém napravit."

Řada hereckých kolegů už se k její smrti soustrastně vyjádřila a divadla na Brodwayi v osm hodin večer uctila její památku tím, že ztlumila světla. Svůj smutek vyjadřují i hereččini fanoušci, které však rodina požádala, aby místo zasílání květin přispěli na nadaci amfAR, jež se zabývá léčbou AIDS a s Natashou Richardsonovou roky spolupracovala.