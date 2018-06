Za smrt herečky dostal rocker osm let

Cantat přiznal, že loni v noci z 26. na 27. července při hádce v hotelu ve Vilniusu Trintignantovou čtyřikrát udeřil.

Herečka tehdy v litevské metropoli natáčela. Státní zástupce požadoval devítiletý trest, protože podle něho zpěvák skupiny Noir Désir věděl, co činí.



Trintignantová zemřela 1. srpna v Paříži na otok mozku.

Až příliš vášnivá láska

Na počátku byla vášnivá láska mezi Bertrandem Cantatem (40) ze skupiny Desire Noir a herečkou Marie Trintignantovou (41). Jak se dnes ukazuje, byla to láska snad až příliš vášnivá.

Cantat a Trintignantová vstoupili loni 26. července do pokoje v hotelu Domina Plaza ve Vilniusu. Co se dělo potom, je předmětem dohadů. Jisté je, že kolem osmé večer byla Marie odvezena v kómatu a za několik dní zemřela.

Podle litevské prokuratury utrpěla celkem 19 ran, které jí způsobily krvácení do mozku. Žaloba Cantata vinila z úmyslné vraždy a žádala pro něj 15 let vězení. Bertrand se před soudem rozplakal.

"Marie se na mě přilepila. Chtěl jsem ji setřást. Byla celá bez sebe, také jsem byl bez sebe. Hodil jsem ji na pohovku," popisoval osudový okamžik. Rezolutně odmítá, že by jednal z nenávisti. "Miloval jsem Marii více, než je možné si představit," řekl.

Podle dosavadního vyšetřování vyvolala scénu textová zpráva od hereččina exmanžela, filmového režiséra Samuela Benchetrita. Cantatovi to prý přišlo nespravedlivé, protože Trintignantová trvala na tom, aby on sám zpřetrhal všechny styky se svou bývalou ženou.

Pár představoval sny jedné generace

Pro Francouze je celý případ velmi citlivý. Hvězdný pár plnil stránky novin ještě před vraždou. "Je to ideální bohémský pár, svazek mezi hudbou bez ústupků a herectví bez kompromisů. Ztělesňuje sny celé jedné generace," napsal například loni deník Liberation.

Záležitost je o to pikantnější, že Marie Trintignantová, známá z desítek francouzských i zahraničních filmů, hrála často ženy týrané v manželství. Ve Vilniusu se účastnila natáčení televizní série o Colette, feministické spisovatelce z 19. století. Seriál režírovala její matka Nadine.

Smutný konec dcery slavných rodičů - jejím otcem byla poválečná filmová hvězda Jean-Louis Trintignant - rozdmýchal ve Francii vášnivé diskuse o násilí páchaném na ženách. Početný Cantatův fanklub však o sobě dával celou dobu také vědět a prodej desek skupiny Noir Désire (v překladu Černá touha) vylétl vzhůru.

Když byl za záhadných okolností vypálen Cantatův dům, začalo se hovořit o válce klanů. Olej do ohně přilila i Nadine Trintignantová svou knihou Moje dcera Marie, v níž o Bertrandovi referuje jen jako o vrahovi.

Za této situace je trochu paradoxní, že případ dostali na starost tři soudci okresního soudu ve Vilniusu. Litevská justice odmítla předat případ do Francie, neboť by to znamenalo přiznat, že není schopna zjednat spravedlnost.

Trintignantová byla již loni pochována na hřbitově Pere Lachaise po boku Oscara Wilda a Jima Morrisona. Její vášnivý milenec stráví osm let v bývalém carském vězení Lukiskiu.