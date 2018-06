Za smrt Anny Nicole Smithové byl odsouzen její přítel a lékařka

Anna Nicole zkolabovala po předávkování léky a následně zemřela v Hollywoodu na Floridě 8. února 2007. Devětatřicetiletá playmate upadla do bezvědomí v pokoji hotelu Seminole Hard Rock Hotel and Casino, přivést zpět k životu se ji už nepodařilo. V době kolapsu až do poslední chvíle s ní byl její partner a právník Howard K. Stern.

On a psychiatrička Khristine Eroshevichová přitom podvodem získávali silné sedativní a antidepresivní léky, které těžce závislé ženě podávali. Věděli prý přitom, že ji taková kombinace léků zabije. Proto byli shledáni vinnými z konspirace.

Těhotná Anna Nicole Smithová a její přítel Howard K. Stern

Howard K. Stern se nakonec místo očekávaného milionového dědictví dočká vězení. Peníze se snažil získat přes dceru Smithové, na kterou po jeho naléhání převedla veškeré své jmění dosahující hodnoty deseti miliard korun, které získala z manželství s miliardářem J. Howardem Marshallem.

Stern se považoval za otce dívenky a doufal, že mu pak peníze spadnou do klína. Jenže testy DNA prokázaly, že otcem není, a po smrti Anny Nicole mu byla dívenka odebrána z péče a přístup k majetku zamítnut. Biologickým otcem byl určen fotograf Larry Birkhead, který teď dceru vychovává.

Larry Birkhead s dcerou Dannielynn

Před soudem stanul i ošetřující lékař Smithové Sandeep Kapoor. Ten byl ale obvinění z podvodu, konspirace a pokusu o vraždu zbaven.