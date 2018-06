Za slávu vděčí Demi manželovi

Demi Moorovou, nyní devětatřicetiletou, proslavil v roce 1990 romantický film Duch. Obrovský divácký úspěch ji rázem katapultoval na seznam předních hollywoodských hereček, i když toho vedle romantického Patricka Swayzeho a eruptivní Whoopi Goldbergové zase tolik nepředvedla. Kritici její roli odbyli slovy "jenom klišé".

V následujícím roce sice natočila další tři filmy, ale všechny zastínila její fotografie na obálce časopisu Vanity Fair, na níž byla nejen nahá, ale i ve vysokém stupni těhotenství. Také v souvislosti s dalším filmem Neslušný návrh, kde hrála ženu, kterou si od jejího manžela koupí na jednu noc výstřední milionář, se o Demi Mooreové nediskutovalo na stránkách odborných filmových časopisů. Snímek vzbudil pobouření řady feministických organizací, jejichž hněv se snesl především na její hlavu.

Kariéra?

A to byl vlastně vrchol. Od poloviny devadesátých let to začalo jít s její kariérou z kopce. O historickém filmu Šarlatové písmeno z roku 1995 jeden kritik napsal, že se na něj díval se stejným úžasem jako dítě na německý expresionistický film - a nechápal nic. Kritika i diváci byli vzácně jednotní a film propadl umělecky i finančně. Další krok vedle se Demi Mooreové podařil hned o rok později.

Film Striptýz o rozvedené matce, která si svlékáním v pochybném podniku vydělává na soud o svou dceru, provázela masivní reklamní kampaň slibující, že Mooreová před diváky odhalí všechno. Nakonec však odhalila pouze to, že není žádná herečka.



Poslední ránu své herecké kariéře zasadila filmem G. I. Jane, kvůli kterému se nechala ostříhat dohola. Na plátně sice přesvědčila celou armádu, že je stejně dobrá jako vojáci-muži, v kinosálech už nepřesvědčila nikoho. Od té doby je v centru pozornosti především její soukromý život.



Ale jak to, že se tato nepřesvědčivá herečka držela tak dlouho na výsluní slávy a za Striptýz inkasovala honorář dvanáct a půl milionu dolarů?



Odpověď je jednoduchá: Demi Mooreová byla až do roku 1998 manželkou Bruce Willise.

Žena slavného muže

Bruce Willis si Demi Mooreovou vzal po tříměsíční známosti v roce 1987. Když se seznámili na projekci filmu Policejní dohled, měla za sebou pětadvacetiletá Demi neúspěšné manželství se zpěvákem Freddym Moorem, tříletý svazek s Emiliem Estevézem, který v tom filmu mimochodem hrál, a období závislosti na kokainu. O osm let starší Willis byl v té době už dost slavný z televizního seriálu Moonlighting a z prvních filmových rolí.



Jejich svatba v Las Vegas byla sice narychlo, ale přesto okázalá. Moderoval ji zpěvák Little Richard a stála téměř 900 tisíc dolarů. V manželství se narodily tři dcery, Rumer Glenn, Scout Larue a Tallulah Belle. Mimochodem, jejich jména se stala terčem vtípků rodinných přátel, protože ani Demi, ani Bruce je prý nedokážou říct najednou všechna správně.



Bruce Willis byl postupem času čím dál slavnější, manželé, kteří nestačili uzavřít předmanželskou smlouvu, nashromáždili majetek v hodnotě asi sto padesát milionů dolarů. Kromě dcer a peněz je prý také spojoval spalující sex. Demetria Guynesová z Roswellu v Novém Mexiku dosáhla té nejvyšší myslitelné kariéry.

Konec ideálního páru

Demi totiž prožila dost neradostné dětství. Společně s matkou a nevlastním otcem a bratrem se asi třicetkrát přestěhovala. Navíc až do patnácti let nevěděla, že Danny Guynes není jejím biologickým otcem. Neustálé kočování celé rodiny se neblaze odráželo i na vztahu rodičů, kteří se dvakrát vzali a dvakrát rozvedli. V šestnácti se proto Demi sebrala a odešla ze školy i z domova.



V Evropě se živila jako modelka, a když jí bylo osmnáct, provdala se za rockera Freddyho Moorea, který byl o dvanáct let starší. Právě díky němu se stala herečkou, on ji seznámil s těmi pravými lidmi. Kolem dvacítky získala první role, nejdřív samozřejmě v televizních seriálech. První velká role v Duchovi přišla, až když byla Willisovou manželkou.



Manželství s Brucem Willisem trvalo jedenáct let. V roce 1998 skončilo odlukou a na podzim loňského roku se manželé rozvedli. Dlouhou dobu je celý Hollywood bral jako ideální pár a vzorné rodiče. Ještě když se na prvních stránkách bulvárních časopisů objevily fotografie Demi a Leonarda DiCapria, jak spolu ráno vycházejí z domu manželů Willisových, chtěl se Bruce za čest své ženy prát. Později Demi přiznala, že jejich vztah ochladl poté, co potratila čtvrté dítě, které mělo konečně být vytouženým chlapcem, a Bruce, místo aby ji utěšoval, se věnoval kamarádům a své rockové kapele. To bylo v roce 1997.

Svlékat? Už ne!

Demi Mooreová proslula také proto, že jí nikdy nedělalo problémy svléknout se před kamerou či fotoaparátem. Poprvé pózovala nahá už na začátku osmdesátých let pro časopis Qui. Její odhalená ňadra byla hlavní atrakcí Šarlatového písmena i Striptýzu, který však v tomto ohledu diváky spíš zklamal.



Když před časem vypsal jeden americký časopis anketu, která herečka už by se neměla na plátně nikdy objevit nahá, umístila se Demi na jednom z předních míst (má příliš tlustá stehna) hned za Sharon Stoneovou (už jsme ji viděli moc často) a Madonnou (už jsme toho viděli dost). Přesto se Demi Mooreová, jak zaznamenal pečlivý statistik, svlékla ve svých snímcích celkem devětadvacetkrát, což je v Hollywoodu druhé nejvyšší číslo hned za představitelkou Emanuelle Silvií Kristelovou.

Návrat k přírodě

V současné době žije Demi Mooreová se svými třemi dcerami a s instruktorem bojových sportů Oliverem Whitecombem, o devět let mladším, na ranči Flying Heart v Idahu. Protože Oliver nesnáší všechno, co připomíná Hollywood, změnila Demi úplně způsob života. Její motto je teď návrat k přírodě. Chodí ve svetru a v džínách, nenamalovaná a údajně obětovala i svá uměle zvětšená silikonová ňadra. Vozí děti do školy, pořádá party pro sousedy a vaří.



S Brucem Willisem, který koupil dům sedm kilometrů od ranče, aby to měl k dětem blíž, zůstali kvůli dcerám přáteli. Dokazuje to i návštěva Demi a dětí v Praze, kde Willis natáčí. Demi prý ještě nikdy nevypadala tak šťastně a spokojeně jako teď.

Jen herecká kariéra je nejistá. Její poslední film, Passion of Mind, zapadl. Je možné, že její herecká sláva odchází tak, jak přišla - s Brucem Willisem.