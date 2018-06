Za Sámera musel zaskočit Julian

"Jsem s mámou, bratrem a jeho přítelkyní na Máchově jezeře v Doksech. Jsou to sice jenom Doksy, ale mám prázdniny a chci je alespoň chvíli trávit s rodinou. Termín natáčení se s nimi kryl, a tak jsem odmítl. Rodina je rodina, ta je pro mě samozřejmě nejdůležitější," vysvětlil Sámer Issa, který doufá, že bude mít ještě někdy příležitost se v nováckém pořadu, jenž patří k jeho oblíbeným, ukázat.

S Leošem Marešem, kterého považuje za "super showmana", se ostatně potká už ve čtvrtek na koncertu v ostravské ČEZ Aréně, na který se prý hrozně těší. "Má tam být deset tisíc lidí, a hlavně se zase uvidím s naší pětkou. Tam nebudu chybět stoprocentně. Do té doby chci ale dělat takové normální věci jako jíst čínské nudle, dívat se při tom na jezero, pozorovat pláž, večer chodit na diskotéky nebo grilovat," říká.

Aby nebyl narušen původní záměr mít v pořadu, jen je osobitým pohledem na soutěž Česko hledá SuperStar očima moderátora Esa Leoše Mareše, dvě dívky a dva kluky, sáhlo se po nejbližším vyřazeném muži. Vedle Anety Langerové, Šárky Vaňkové a Tomáše Savky se tak v sobotu na Nově předvede Julian Záhorovský.

Savka hledá učitele tance

Sámer Issa je asi jediný z první pětky, který si dopřává odpočinku. Takový Tomáš Savka měl po skončení soutěže Česko hledá SuperStar zatím jen den volna. "Mám plno pracovních schůzek vesměs s potenciálními zájemci o vystoupení. Někteří jsou seriózní, jiní méně, ale naštěstí se nemusím bát, že bych někomu naletěl. Mám s sebou totiž pokaždé poradce, který se v showbyznysu vyzná. Jinak si myslím, že teď máme všichni možná víc stresu, než jsme měli při SuperStar," říká Tomáš, kterého již od srpna čekají zkoušky hlavní role Chrise v muzikálu Miss Saigon. "Teď mi teprve začne tvrdá práce. Už si hledám učitele tance, aby o mně zase někdo neřekl, že 'ťapkám'," směje se Savka.

Pro Anetu je cédéčko priorita

Aneta Langerová sice pracovní nabídky zatím odmítá a odsouvá je až na dobu "po cédéčku", ale coby první česká superstar je ještě vytíženější. "Cédéčko je teď priorita, a aby mi opravdu vyšlo, chci se na něj pořádně připravit. Pak se bude chystat program k jeho pokřtění, práce je hodně. Mně to ale takhle vyhovuje. Kdybych se válela pořád doma, budu hrozně protivná, znuděná a budu trpět depresí," přiznává.

Aneta se mimochodem nedávno zúčastnila festivalu Rock for People v Českém Brodě a ujistila se, že je oblíbená i mezi lidmi, u kterých by to nečekala. "S Divokým Billem jsem si zazpívala jednu písničku. Chtěla jsem zjistit, jak mě budou lidi brát. Jestli mě pochopili, nebo naopak začnou pískat, když na festival přijdu rovnou z televize. Bylo jich tam celkem dost a různých s číry na hlavě, náušnicemi všude možně po těle. I oni si za mnou ale chodili pro podpisy, což mě dostalo. Doufám, že takhle nějak skončím - po festivalech, nebo na vlastních živých koncertech."