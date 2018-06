Za rozpad Lucie můžou tvrdé drogy, přiznal Robert Kodym

"Skupinu Lucie začaly rozkládat tvrdé drogy. Netýkalo se to všech členů, ale jen některých. Především kokain. Dokonce se mi jeden člen Lucie svěřil, že byl rok na pervitinu," prohlásil Kodym v rozhovoru na Frekvenci 1.

Wanastowi Vjecy

Hudebník o tom údajně nevěděl a všechno se dozvěděl zpětně. "Pořád jsem nevěděl, kdo je nějaký chlapík, proč tam je pořád na každém koncertě. A to byl nějaký dealer kokainu, který to tam zásoboval," řekl.

Rok před rozpadem kapely dostal padáka klávesista Michal Dvořák. Od 2. října 2004 má kapela Lucie plánovanou tvůrčí pauzu, která trvá dodnes.

David Koller se vydal na sólovou dráhu a Robert Kodym s P.B.CH. pokračovali s kapelou Wanastowi Vjecy. Také se však rozešli v zlém, ale teď už prý mají hezký vztah. "Občas si kvůli nějakým věcem telefonujeme, jsme na sebe milí a hodní, dobrý je to," řekl.

Anděl 2011: Interpret dvacetiletí, skupina Lucie (zleva David Koller, Michal Dvořák, P.B.CH., Robert Kodym)

Kapela se po dlouhé době znovu sešla letos v únoru, a to ve své nejslavnější sestavě - Michal Dvořák, Robert Kodym, David Koller a P.B.CH. Bylo to v rámci dvacátého ročníku hudebních cen Anděl 2010, kde skupina Lucie dostala cenu za album dvacetiletí za desku Černý kočky mokrý žáby a cenu pro interpreta dvacetiletí. O tom, že by se dali znovu dohromady, ale neuvažují.