Za punčochy mohou hlavně britové

Výrazné vzory, které se objevily na modelech pro letošní sezónu, vyžadují dokonalý tvar nohou. K posledním módním hitům patří opakování desénů na punčochách či punčocháčích i na body, nebo halenkách. Podvazky, krajkové lemy punčoch a lesklé materiály, to je spojení, které se pravidelně objevuje ve vánočních kolekcích spodního prádla. Červená a černá - to je kombinace barev, která se líbí hlavně mužům.

Ženy se musely spokojit se střevíci nošenými naboso. Pak ovšem přišel rok 1589 a student teologie (!) William Lee vynalezl ruční pletací stroj na výrobu punčoch. Stroj dokázal za minutu uplést 600 oček, což bylo šestkrát více než nejzručnější pletařka. Lee byl génius. Dodnes některé stroje na výrobu pletených tkanin pracují na stejném principu, s jakým on přišel na konci 16. století. Punčoch se tak postupně dočkaly i ženy. S mechanickým strojem na výrobu dámských punčoch, které se díky švu dokázaly přizpůsobit ladným tvarům lýtek, přišel opět Brit, a to inženýr Cotton, ale až na přelomu tohoto století. Stroj nesl samozřejmě jeho jméno. Od přírodního hedvábí a bavlny se postupně přecházelo na hedvábí umělé. První nylonovou punčochu předvedl Du Pont v roce 1938, firma Bayer se o rok později pochlubila punčochou perlonovou. Svět i ženská srdce však dobyly nylonky. Po válce se staly doslova platidlem amerických vojáků. Stačil jeden pár, a dívčí srdce tála jako první sníh. Pak přišlo období, kdy se zdálo, že punčochy zmizí ze zásuvek prádelníků. Mary Quantová zkrátila v roce 1960 sukně na minimum, a tak bylo potřeba něco nového - punčocháče. Historikové módy ovšem tvrdí, že postup byl právě opačný. Výrobci punčocháčů nemohli prorazit, a tak se obrátili na módní návrháře. Punčochy se však nechtěly vzdát stejně jako rytíři na křížových výpravách. Přišly s novými zbraněmi. Objevil se "samonosný" lem, aby si nositelky punčoch nemusely pořizovat podvazky. Navíc se tomu, co má být skryto před zraky okolí, začala věnovat maximální pozornost. Krajky a náročné vzory lemů se staly doslova erotickým symbolem. A výsledek? Dnes mají prodavačky v obchodech s luxusním prádlem jednu zajímavou zkušenost: "Nejvíce podvazkových pásů a krajkového prádla včetně punčoch prodáváme v pátek. Kupují si je ženy na přání svých partnerů, kteří tento nákup také platí!" Psychologové radí přidat ke krajkovému negližé ještě jehlové podpatky - a úspěch je zaručen!P S. Pod vánočním stromkem nesmí chybět dárek v červené barvě. Italové nakupují červené prádlo, samozřejmě včetně punčoch. Není to zajímavý tip?