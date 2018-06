U zpěvačky Z.Tichotové

Už léta máme na zahradě buxus, který se za tu dobu stal "členem rodiny". Každý rok jsem ho pečlivě stříhala do kuličky, takže ho žádný návštěvník nemohl přehlédnout - a vždycky sklidil obdiv. Ale teď, když stavíme, jsme museli stromek přesadit na provizorní stanoviště, kde proschl, a už to zdaleka není takový fešák, jako býval. Doufám, že se už brzy dostane na nové místo a z přesazovacích útrap se co nejlépe vzpamatuje. Bylo by mi moc líto, kdyby měl uschnout.