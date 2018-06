Za obarvenými rypáčky stojí vědci

12:25 , aktualizováno 12:25

Vědci z univerzity v Missouri přimíchali geny jednoho druhu světélkujících obojživelníků do genové výbavy klonů vepřů. V laboratoři pak nově vzniklý dědičný materiál umístili do oplodněných vajíček, z nichž bylo pět vloženo do jedné svině. Ta přivedla na svět všech pět selátek zdravých, s určitou odlišností. Čtyři mají zelenožluté rypáčky, jedno nikoli.