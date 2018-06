Za nádražím, mezi sklady... zcela nezbytná hospoda

Má rovnou ve štítu napsáno "Lidová restaurace Na Viktorce", a "lidová" je výstižný přívlastek. Kam jinam by se měl chodil najíst a napít všechen ten lid, co je zaměstnán v okolí?! Podle toho tu taky bývá nabito. Zhruba po druhé hodině však provoz výrazně řídne a zbývají jen vytrvalí pijani a ti, kterým už padla.Po poledním sprintu obsluha vyklusává, kotle v kuchyni zvolna chladnou a blíží se pátá, hodně časná závěrečná hodina.Hlavní skupinka diskutujících se tou dobou obvykle zformuje ve výčepu, u stolů-nastojato překlopených gigantických sudů; zatímco lokál je celý den vyhrazen spíše strávníkům, kteří urážejí jedno či dvě piva.I když se hosté poměrně intenzivně střídají, v poledne tu není snadné najít dvě tři souvislá volná místa. Ve tři hodiny to naopak není problém, ovšem když někdo dělá od sedmi nebo od dřív, nebude na poctivý a zasloužený oběd čekat tak dlouho, to dá rozum.Jídelní provoz se rozjíždí hned po otevření - "od 9:00 polévky, teplá jídla", stojí na ceduli vedle dveří, hned vedle stejně lákavého "přesnídávky na vidličku", "ranní polévky" a "jídla přes ulici".K těm polévkám bývá, alespoň přes poledne, na každém stole připravena ošatka přetékající čerstvými rohlíky.Hlavní chody jsou na výběr z dvou desítek hotových jídel a nějakých pěti minutek. Dobře zpracované guláše, roštěné, kýty, smažené sýry, knedlo zela, obvyklé výpečky a tak dále. Neuvěřitelná je rychlost donášky, mezi objednáním jídla a prvním soustem občas neuplyne víc než půldruhé minuty. Pivo přisunují o něco méně impozantně, nicméně plynule.Obsluha moc řečí nenadělá, ale je přesná.Koprovku i vepřovou kýtu po selsku (49 korun, dobrý kus masa) lze směle doporučit, na zaplácnutí žaludku přijdou vhod knedlíky s vejci. "Hotovky" v cenách od 36 do 56 korun.Vnitřek hospody naštěstí už dlouho neutrpěl žádnou modernizaci, a tak tu můžeme vidět klasickou zamženou vitrínu vedle pípy (takové známe z nádražních bufetů, i zde v ní odpoledne osychají ranní chlebíčky), dlaždičkovou podlahu (snad modro-béžovou), zapaspartované obrázky na stěnách, nahnědo natřené police, ze kterých splývají umělé kytky nebo tapetu s idylkou mlejna na potoce pod lesem.WC vcelku odpovídá čtvrté cenové skupině na předměstí.Kdo pamatuje zpěvačku Janu Robbovou, dej jí Pámbu nebe, tak ta tu po kariéře pracovala jako servírka.P.S. Pro mimopražské zájemce: Hospoda přes svůj název nemá nic společného s fotbalovým klubem Viktorie Žižkov, takže ji nehledejte u stadionu. Ale původní hřiště Viktorky na Ohradě (tam, kam chodili Habásko a Načeradec) stálo nedaleko..., Na Viktorce 20, Praha 3-Žižkov. Otevřeno pondělí - pátek 9 - 17 hod., 10 stolů v lokále, ve výčepu 4 stoly-sudy, celkem asi 55 míst.(Žádná hvězdička je v našem hodnocení nejméně, pět nejvíc).*** 11 Kč