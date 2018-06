Za ňadra se už Češky nestydí

Češky nejprve odkládaly horní díl plavek na anonymních plážích ve Středomoří a u Jadranu (kam se už zase normálně a kdykoliv mohlo) a pak podprsenky pomalu začaly "zapomínat" i v tuzemsku. V současné době patří právě Češky v tomto směru k nejodvážnějším. "Ze svých posledních dovolenkových cest k moři, speciálně do Chorvatska, mám pocit, že Češky se opalují jen v kalhotkách velmi rády. Celkový poměr tam letos byl tak půl na půl - tedy s podprsenkou a bez ní, ale Češky dost posilovaly tu skupinu bez," říká módní návrhářka Klára Nademlýnská. Možná z obav před bílými, neopálenými ramínky, která by rušila dojem při nošení neplážové módy. I v ní se totiž stále více odhaluje a odkrývá. "Prostě odhazujeme zábrany," dodává návrhářka.Zatím je však odhazujeme dost nerovnoměrně. Pokud se zeptáte provozovatele velké městské plovárny, kolik žen se opaluje bez horního dílu plavek, odpoví vám, že se to nedá spočítat. Zajděte si však k vesnickému rybníku, kde se všichni znají. Tam se čas zastavil a výrobce plavek se o odbyt nemusí bát."Všiml jsem si, že Češky se ochotně svléknou, ale až když zjistí, že v tom nebudou samy. Ale občas by bylo lepší, kdyby to neudělaly. Coby plastický chirurg jsem zdrcen, co také někdy na plážích vidím. To uvolnění, co k nám po revoluci přišlo v mnoha věcech, je fajn, ale mělo by se spojit i s jistou dávkou sebekritiky," podotkl plastický chirurg Jan Měšťák. "Ale ve většině případů proti tomu trendu nic nemám, vždyť nám i díky němu přibývá klientela," dodal vzápětí.I odhalování má podle expertů své hranice: zatímco horní díl plavek krajanky odhazovaly poměrně rychle, na kalhotkách budou ještě nějakou dobu trvat. Jedině, že by je nějak inspirovali muži.