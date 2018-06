Za milion liber jsou Britové ochotni i jíst larvy

Pro milion liber, což je v přepočtu asi 55 milionů korun, jsou mnozí Britové ochotni nechat na sobě třeba i dříví štípat. Každý desátý ostrovan by prý klidně schroupal larvy, kdyby za to dostal kýžený milion. Více než třetina mužů by za tuto částku vlezla do vany plné larev, u žen by to ovšem byla jen tři procenta. Téměř pětina mužů by snědla kbelík živého hmyzu, mezi ženami by k něčemu takovému našlo odvahu jen sedm procent.