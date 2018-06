Za Issou truchlí i porota

PETR POLÁČEK

Byl to šok. Nečekal jsem to, ale říkal jsem si, že stát se opravdu může cokoli. Sám jsem vždycky tipoval někoho, kdo nakonec nevypadl. Myslím ale, že vůbec nevadí, že v soutěži zůstaly dvě holky. Vítězkou bude podle mne Aneta.

ŠÁRKA VAŇKOVÁ

Překvapilo mě to, byla jsem docela v šoku. Myslím si, že tahle trojka byla teď strašně vyrovnaná.

Myslím si, že vyhraje Aneta. Takový člověk, jako je ona, v našem showbyznysu chybí.

JULIAN ZÁHOROVSKÝ

Čekal jsem, že Sámer půjde do finále, ale tahle soutěž je nevyzpytatelná. Divákům se asi nelíbil, když vypadl. Na vítěze tipuju Šárku nebo Anetu. Nemám mezi těmi dvěma favoritku.

STANISLAV DOLINEK

Co tomu říkám? Neříkám tomu vůbec nic. Dalo se to čekat. Já to alespoň čekal, a dokonce už v minulém kole.

Nemám jasno v tom, kdo by to měl vyhrát. Vím, že jedna z nich to ale vyhrát nechce. Necháme se překvapit. Ať vyhraje ten lepší.

ANETA LANGEROVÁ

Nečekala jsem, že by Sámer mohl vůbec vypadnout. Považovala jsem ho totiž za favorita, za lídra soutěže a té poslední desítky určitě. Myslela jsem, že má daleko víc fanoušků. Nechápu, jak se to mohlo stát. Moc mě to překvapilo.

Teď nebudu tipovat. Po tom, co vypadlo tolik lidí, už nevím, jak a na co teď lidi reagují. (jež)