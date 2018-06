Za inteligenci vděčí lidstvo ženám

Co ovlivňuje pohlaví



Existují dva typy pohlavních chromozomů: X a Y. Vajíčko obsahuje vždy chromozom X. Spermie nesou buď chromozom X, nebo Y. To, jaká spermie oplodní vajíčko, rozhodne o pohlaví dítěte. Při spojení spermie a vajíčka dochází ke kombinacím XX (plod ženského pohlaví) nebo XY (mužské pohlaví).

Jak se šíří mutace



Mutace vázaná na X chromozom je pro svého nositele výhodná. Může totiž znamenat vyšší inteligenci. Zároveň je ale recesivní - projeví se tedy jen tehdy, není-li v těle přítomen „normální“ X chromozom. Mutace se proto zprvu viditelně projeví jen u mužů, kteří mají jen jeden X chromozom. Ženy mají dva, proto u nich mutace zůstane skryta. Inteligentnější muž je pro ženy atraktivní, bude mít proto více potomků. Synové mutaci nezdědí, ale všechny dcery se stanou skrytými nositelkami výhodného genu. Ten pak předají potomkům. Pokud ženy i nadále dávají přednost chytřejším mužům, mutovaný gen se rozšíří dál. Nakonec se objeví také ženy se dvěma mutovanými chromozomy X, které se vyznačují zvýšenou inteligencí. Výhodná mutace se nakonec rozšíří na obě pohlaví a v populaci převládne.

Ačkoli toto pomyšlení může muže dost překvapit, jsou to zřejmě ženy, které jsou odpovědné za velký mozek a inteligenci lidské rasy. Podle mírně kontroverzní teorie německých genetiků byly ženy našich předků dost prozíravé na to, aby si vybíraly partnery podle chytrosti, a ne podle krásy či tupé síly.Lidstvo by jim mělo být vděčné - a muži zvláště. Kdyby dávaly kdysi praženy naopak přednost svalům a vyvinutým zadkům (jako opice ještě bychom se honili po Africe mezi gorilami a šimpanzi.Smělá myšlenka, že inteligence se dědí po ženské linii, má původ v současných výzkumech inteligence. Jak píše časopis New Scientist, skupinu německých biologů nejdříve zaujalo, že průměrná inteligence je u mužů i žen víceméně stejná, ale muži mají širší rozsah je mezi nimi více mentálně podprůměrných, ale také více géniů.Další pozoruhodný fakt je, že matky mnohem častěji než otcové přenášejí mentální postižení na potomky. Už před třiceti lety americký biolog Robert Lehrke tvrdil, že mnoho genů „pro inteligenci“ je soustředěno právě na ženském pohlavním chromozomu X.Právě tento názor rozvedli dva vědci z univerzity v německém Ulmu Ulrich Zechner a Horst Hameister v práci publikované v odborném časopise Trends in Genetics a píchli do vosího hnízda. Praženy podle nich svým výběrem otců pro své děti nastartovaly evoluční proces, který vedl k zásadnímu rozvoji myšlení a růstu lidského mozku. Jen díky nim jsme se vzdálili ostatním příbuzným z živočišné říše.Myšlenka, že sexuální výběr ovlivnil evoluci, pochází od Darwina. Ten byl přesvědčen o tom, že pouze výběr partnera pro páření může vysvětlit takové zvláštnosti, jakými jsou paví ocas nebo lví hříva. Samy o sobě tyto znaky nepřinášejí žádnou selektivní výhodu (ocas páva naopak přímo nevýhodu).Tento názor biologové všeobecně přijali. Jak však vysvětlit velký mozek coby sexuální znak? Klíčovou myšlenkou je ta, že v pohlavním výběru u lidí hraje zvláštní roli právě chromozom X a že ženy, které si našly pro plození chytré muže, předávaly mužovu chytrost dál do dalších generací. Pokud tedy tato hypotéza platí, dalo by se očekávat, že více genů pro inteligenci najdeme na pohlavním chromozomu X. A přesně to němečtí vědci zjistili.Samozřejmě neexistuje žádný speciální gen pro inteligenci, stejně jako nezpůsobuje jeden jediný gen agresivitu nebo dlouhověkost. Jen málo poruch či vlastností je vázáno přesně na jeden gen. Jak tedy dospěli k tvrzení, že inteligence sídlí v genech na chromozomu X?Tým německých genetiků se rozhodl jít obrácenou cestou - když nelze najít geny pro inteligenci pozitivně, možná se to podaří opačně. Vědci začali sledovat geny, jejichž porucha se projeví sníženou inteligencí, či dokonce mentálním postižením. Z toho pak určili, které geny v normální podobě inteligenci ovlivňují.Geny, jejichž mutace způsobuje mentální poruchy, začali vědci hledat v existujícím seznamu lidských genů a genetických poruch. Našli celkem 958 genů pravděpodobně spojených s mentální poruchou a zjistili, že 202 z nich leží na chromozomu X.To byl zásah do černého - je to 21 procent na jednom chromozomu, přitom chromozom X sám co do velikosti zabírá jen čtyři procenta lidského genomu. Vědci si však musí dávat pozor na rychlé soudy. Němečtí genetici chtěli vyloučit, že se na dobře čitelný chromozom „svedou“ i věci, za které nemůže (dědičné poruchy na lichém pohlavním chromozomu lze vystopovat snáz než na ostatních chromozomech - autozomech, které máme každý ve dvou kopiích).Nakonec tedy zjistili, již přesněji, že genů vázaných na inteligenci je na chromozomu X statisticky 3,1krát více než na jakémkoli jiném. A jejich mutace způsobují obvykle mentální poruchu. Ještě je třeba říci, co to znamená, když se o genu řekne, že je spojen s inteligencí.Jsou to geny, které nějak souvisejí se strukturou mozku nebo hrají roli při kontrole aktivity proteinů, které ovlivňují množství zakončení nervových buněk v mozku. (Právě tvorba a počet těchto zakončení a spojů jsou důležité při učení a pro paměť. Ví se, že děti se sníženou inteligencí mívají řidší síť propojení nervových drah.) Hameister a jeho kolegové jsou přesvědčeni, že těmto genům na chromozomu X v normální, a tedy nezmutované formě vděčíme za inteligenci.Ale kde vzít důkaz, že si ženy vybíraly a vybírají inteligentní muže za otce svých dětí? Evoluční biolog Geoffrey Miller z univerzity v Albuquerque tvrdí: „Muži by zcela jistě neplýtvali časem na psaní sonetů, malování obrazů a skládání hudby, kdyby jim to nepřinášelo nějakou evoluční výhodu - jako třeba zvýšení zájmu žen o svou osobu.“Zkusil to dokázat. Pokud je pravda, že ženy hledají chytré muže, aby od nich získaly děti, pak by jimi měly být přitahovány zvláště v období ovulace. Pokus se studentkami Kalifornské univerzity v Riverside hypotézu potvrdil. Ženy a dívky (pro pokus byly vybrány jen ty, jež neberou antikoncepční pilulky) si skutečně vybíraly jako případné otce svých dětí inteligentní, kreativní muže.Na svaly nehleděly zvláště v období ovulace, tedy ve dnech, kdy je pravděpodobnost početí vyšší než jindy. Miller jde ještě dál a tvrdí, že to nejsou jen ženy, kdo se zajímá o inteligenci partnerů. Je přesvědčen, že to funguje i naopak - a díky tomu jsou chytrá obě pohlaví. Zatímco naši mužští předkové používali stále rostoucí mozek k tomu, aby se předváděli před partnerkami, ženy potřebovaly inteligenci na to, aby chytré muže rozeznaly a zlákaly k tak nepříjemnému úkonu, jakým je výchova dětí.Kritiky výše popsané hypotézy o roli chromozomu X však nepřesvědčily ani všechny tyto nové genetické důkazy. Naše velké mozky se podle nich dají vysvětlit i bez teorie pohlavního výběru. Evoluční biolog David Houle z Floridské státní univerzity má i jiné vysvětlení pro přítomnost chytrých genů na chromozomu X: je to důsledek přírodního, nikoli sexuálního výběru.„Inteligentnější samci a samice prostě byli lepší v hledání borůvek, zabíjení mastodontů či přežívání zim,“ tvrdí v New Scientist. Autoři však svou teorii o šíření inteligence v lidském pokolení díky pohlavnímu výběru hájí ze všech sil. Připomínají znovu i případ pavího ocasu a dalších sexuálních ozdob u zvířat. Tyto znaky mohou vést až do slepé uličky.Zájem pavích slepic vedl k růstu pavích ocasů do rozměrů, kdy ohrožují své nositele na životě. Čím větší ocas, tím menší možnost utéct před šelmou. Čím menší ocas, tím horší šance kopulovat se samicí. Jen přirozený výběr drží růst ocasních per pod kontrolou. Ale paví ocas je přece jen něco jiného než lidská inteligence. Zvětšování mozku a upevňování „chytré“ mutace v lidském rodu ničemu neškodí, nositele v ničem neohrožuje. A proto růst lidského mozku nic nezastaví. Jeho slova dokládá fakt, že za 2,5 milionu let tento orgán zbytněl na trojnásobek.Je nositelkou dvou mutovaných X chromozomů. Mutace se u ní projeví. Stejně jako u její matky se mutace neprojeví. Mutace se projeví, protože jeho jediný X chromozom je mutovaný. Jeho X chromozom je obyčejný.