Za falešné fotky Kurnikovové chtějí Rusové odškodné

Američané ruského původu Vadim a Axel si koupili po jednom výtisku časopisu s nadějí, že uvidí svou slavnou krajanku na fotografiích "nahoře bez". A to bez ohledu na to, že ještě před vydáním čísla Kurnikovová odmítla autenticitu fotografií, uvádí Chicago Sun Times.



Brzy se ukázalo, že na fotografiích skutečně není Anna Kurnikovová, ale Judith Soltez-Benettonová, snacha známého módního tvůrce Luciana Benettona.



Oba Rusové upadli do hluboké deprese po odhalení, že jimi obdivované křivky patří jiné ženě. Rozčílili se, že pro nic za nic každý vydal 8,99 dolaru, a chtějí tuto sumu od Penthouse vrátit.



Na Penthouse podaly žalobu i obě "hrdinky" skandálu, Anna i Judith. S nimi se ovšem vedení Penthouse vyrovnalo mimosoudně. Omluvilo se, zaplatilo jim kompenzaci a zastavilo distribuci inkriminovaných výtisků.

Tenisová hvězda Anna Kournikovová si rozhodně nic nedělá z toho, že si letos kvůli zranění nohy na US Open nezahraje. Místo toho si udělala dovolenou na Floridě. Vyjela si se svým přítelem jedenatřicetiletým ruským hokejistou Sergeiem Fedrovem na výlet luxusní jachtou. Dvacetiletá kráska vypadala šťastně a uvolněně a bezstarostně si užívala slunce a moře.