Za facky palce – Pluto jde do duelu

Ticho před bouří. Tak by šel nazvat dnešní sestřih. Ve vile panovala od rána zvláštní, přímo poetická nálada. Martin se rozhodl, že svého miláčka taťku potěší písní a za pomoci Marcy a múzy Pavla ji doopravdy složil. „Táto, já jsem ti složila píseň!“

Tony byl opravdu potěšen a rád si ji s Martinem (za doprovodu beatboxera Pluta) zazpíval. Ostatní VV z toho měli spíše legraci, Kykolka se těší: „Až vylezem, bude Martin každej den zvonit na Tonyho – Může Tonda ven?“

A v pohodovém duchu se neslo i škádlení Marcy a Pavla – Pavel dostal vyčteno, že neplní své „manželské“ povinnosti a na závěr dostal jednu radu: „Hele běž si v noci lehnout ke Kykolkovi, ať se naučíš ty finty.“ Velkým překvapením byl proto dnešní palec od Marcy, který směřoval právě Pavlovi ale vždyť to známe všichni. Co se škádlivá, rádo se mívá.

Do vily pak zavítala učitelka zpěvu, která posuzovala, jak jsou na tom VyVolení se svým hlasovým rozsahem. Bezkonkurenčně nejlepší byla Marie, líbil se i Kykolka a Martin. Ostatním to tak nešlo. Petr zněl „jak kdyby zabíjeli prasata“, Marcy měla pohled „Jako kdyby ji na operaci šili nohu“ a Karolíninu snahu o čistý tón neocenil Tony: „Vždyť ona si vytlačí oči!“

Víte jak poznáme, že je Martin nemocný? Až neuvidíme nějakou kanadu, je jasné, že s ním něco je. Tentokrát si ji vymysleli společně s Tonym – nechají se zavřít do sauny se šampaňským, budou drbat spolubydlící a štáb to „náhodou“ pustí na plazmě. Pomluvenými byli Pity a Kykolka a zvláště druhý jmenovaný to řešil až do vyzrazení.

Přesvědčili jsme se, že i tak dokonalý pár jako je taťka s mamkou mají občas problémy. Martin chtěl dostat Tonyho z jeho další deprese s názvem Renata Kajdžas, ale bohužel na to šel zcela špatně. „Ona mě miluje a vezme si mě,“ snil Tony. „A budete mít nového příbuzného!“ boural jeho sny Martin.

Když poté začal Tonymu před nosem hýbat s fotografií jeho lásky s tím, že „koukej, ona skáče, ona je na dýze!“, taťka už se neudržel: „Vlez mi na cara, Martine... Seber se a jdi mi z dílny!“

Mohu potvrdit, že těsně před spaním se píše o něco hůře než ve dne, ale doufám, že tak špatně jako VyVolení na tom ještě nejsem ;-). VV měli za úkol psát o tom, co jim týden dal a vzal a nejeden češtinář musel při jejich debatách obracet oči v sloup.

Co týden dal a vzal... Co myslíte, vezme další týden VyVoleným Pluta, který dostal nejvíc palců? Nebo jednoho z jeho dvou soupeřů, kteří budou určeni ve čtvrtek a pátek? Pluto dal palec Martinovi – odhodlá se roztrhnout taťku s mamkou?