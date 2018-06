Za co bys dával poznámky,kdybys byl učitelem?

(Ptali jsme se třináctiletých)Poznámky bych dával za opakované a intenzívní vyrušování v hodinách a opakované a intenzívní zapomínání úkolů a za opakované a intenzívní týrání spolužáků a za drzost k jiným učitelům.Za nic.Za čmárání na tabuli. To mě hrozně štve.Za vypálení šatny. Určitě bych je nedával za to, když někdo zapomene úkol.Dával bych je za drzost, šikanu, rasismus a bezpráví ve školách.Dával bych poznámky jen za to, že by mi žákyně chechtáním vyrušovaly výuku.Já bych je dával jen za velké přestupky, ale učitelem bych v životě nikdy nebyl.