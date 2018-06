Za bikiny může James Bond

Zelené bikiny Na plavkách pro letošní léto se evidentně šetří materiálem. Bikiny s květinovým vzorem Lesklé fialové bikiny Zelené lesklé bikiny Zlaté bikiny

Ačkoliv je jejich tvůrce, francouzský návrhář Louis Reard, předvedl pouhé čtyři dny po explozi, miniaturní plavky výbuch nadšení ve své době nezaznamenaly.Po čtyřiceti letech jsou tu bikiny opět a jsou tím nejdůležitějším typem plavek, který si podle návrhářů mohou ženy letošní sezonu zvolit. Změnily se ovšem materiály, jež jsou elastičtější, kostice se používají i do trojúhelníkových horních dílů. Díky tomu si mohou bikiny vedle mladých dívek dopřát i zralejší ženy, kterým vyhovují vyztuženější košíčky. Některé typy mají horní díl pouze na zavázání nebo ramínka ještě užší než obvykle.Návrháři navíc nešetří šňůrkami, které nahrazují látku všude, kde je to jen trochu možné. Dokonce si vymysleli tankiny - plavky, kde horní díl tvoří klasické trojúhelníčky a dolní díl tangové kalhotky, jejichž zadní díl spíš než proužek látky tvoří šňůrka. Mnohé modely nezapřou vzpomínku na půvabnou Ursulu Andressovou - miniaturní podprsenku doplňují bokové šortky s páskem.Pokud jde o vzory, pak vedle klasických jednobarevných verzí se nejčastěji letos uplatní pruhy, celoplošné tisky, květinové vzory a kovově lesklé motivy včetně zlatých materiálů (opticky zvětšují dané proporce!), chybět nebudou ani zlaté či štrasové spony nebo spousta perliček, jimiž se zdobí horní díl. Tato velká pozornost hornímu dílu není náhodná.Vzorované a zdobené horní díly se totiž kombinují s jednobarevnými kalhotami ve stylu 70. let, případně opačně. Plavky se tak opět stávají součástí plážového oblečení, v němž si lze večer vyjít i na diskotéku nebo do společnosti. Ženám, které se bojí miniaturní plavky si dopřát, vyšli vstříc vědci s přípravky Bikini. Tvoří je chuťový regulátor pro tukové buňky, který byl převzat z dietologie. Jde o patentově chráněný biotechnologický "Lipodiet process" z laboratoří Christian Dior, který svým způsobem nahrazuje liposukci. Používá se výhradně v přípravcích Bikini (jiné jméno přece nemohly dostat!).Ty jsou tři, používají se jako tělové mléko nebo sprej. Díky přidání dalších složek k molekule na "potlačení chuti" se liší svým zaměřením - jeden "likviduje" celulitidu, druhý zpomaluje tloustnutí a bojuje proti zadržování vody, třetí podporuje regeneraci kůže, aby nebyla povislá a ochablá. Pokud si netroufnete na bikiny s malým "b", zkuste jednodílné plavky s geometrickými tisky a ozdobnými švy či kontrastními výpustkami. Takové členění vypadá efektně, a navíc zeštíhluje postavu. I tyto plavky nám zanechala šedesátá léta. Další trend sezony, různé tisky imitující zvířecí srst, je však stejně jako bikiny určen pro štíhlé ženy.Geniální nápad Louise Rearda z roku 1946 prostě předběhl dobu. Reardovi se ale stalo to, o čem často hovoří návrhář Josef Ťapťuch: "Nestačí jen vymyslet něco úžasného, ale musíte s tím přijít ve správnou dobu." Bikiny zkusil o pár let později Roger Vadim ve filmu A Bůh stvořil ženu. Snímek sice zrodil hvězdu, Brigitte Bardotovou, ale nové plavky se zase příliš neprosadily.Padesátá léta byla ještě dost puritánská. Zlom přišel až v roce 1962 s vnadnou blondýnkou Ursulou Andressovou, kterou na malém ostrůvku zachraňoval agent James Bond v podání Seana Conneryho ve filmu Doktor No. Bikiny začaly vládnout plážím i titulním stránkám časopisů. Jejich třetí premiéra přišla prostě v pravý okamžik. Na čtvrtý comeback se můžeme těšit letos v létě, kdy bikiny zaplaví všechny pláže světa.