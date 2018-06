Za Bartošovou stojí tajemný mecenáš, tvrdí Pomeje

Jedním z nich je Jiří Pomeje, který měl stejně jako ona problémy s alkoholem a tvrdí, že kdo jiný než on by jí měl pomoci. "Když jsem viděl Ivetu zavřenou za železnýma roletama s dvěma kočkama a jedním psem úplně samotnou a všichni v branži akorát říkali: no jo, Iveta, ta už je v čudu, my bychom jí nějak pomohli, ale nikdo nic neudělal, řekl jsem si, že kdo jiný by to měl udělat než já, který jsem si prošel podobným příběhem," míní Pomeje.

Druhým, ještě důležitějším mužem, který se objevil v životě Bartošové zřejmě v pravou chvíli, je tajemný mecenáš. Investuje do jejího návratu na scénu showbyznysu, ale nechce být vidět. "Je to člověk, který ji má hodně rád. Bude dokonce i na jejích narozeninách 8. dubna, ale nikdo ho nepozná. Kdo to je, neřeknu, nechce být vidět."

Nesblížili se

Intimní vztah prý s tímto mužem Bartošová nemá, o víc než kamarádské bázi jejich vztahu se prý nedá mluvit ani v souvislosti s Pomejem. "Iveta se mi líbí, ale city do práce netahám," tvrdí. Nic na tom nemění ani fakt, že s ní tráví osmnáct hodin denně a vyčerpáním také hubne.

"Shodil jsem už šest kilo, jsem hrozně unavený. S Ivetou nespím a ani u ní nepřespávám, ale je pravda, že toho moc nenaspím," říká s úsměvem Pomeje, který se rozhodl podat zpěvačce pomocnou ruku a dokázat všem, kteří jen mluvili o tom, že jí pomohou, že to stálo za to.

"Nedám jim to, aby si mysleli, že je mimo hru. Zdaleka není. Shodila deset kilo, předělali jsme vlasy, nehty, změnili jsme zkrátka image. Iveta třikrát týdně cvičí, tancuje a chodí zpívat. Každý den vstává v sedm a v deset usíná úplně bez prášků. Zpívá s Lubomírem Fritzem, korepetitorem Divadla U Hybernů, kde bude také pražský koncert," líčí Pomeje.

Koncertní šňůra má ve finále obsahovat osmnáct měst. Vypukne 15. května v Mladé Boleslavi a skončí velkým koncertem v Kroměříži. Bartošová chce tímto způsobem poděkovat tamní protialkoholní léčebně za to, co pro ni udělala. A zájem fanoušků? Ten je o Ivetu Bartošovou podle slov Pomejeho obrovský.

"O koho jiného by měl být zájem než o ženu, která patřila pětadvacet let ke špičce a která ustála svůj životní příběh. Nikdo z konkurence ho nemá. Myslím si, že Iveta je nová ženská," uzavírá Pomeje.