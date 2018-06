Za 5 dvanáct z X Factoru: Marek je zadaný, my zbylí jsme žádaní

ODPOVĚDI SKUPINY ZA 5 DVANÁCT ČTĚTE ZDE

Skupina jako taková vznikla zcela náhodou. "Nápad, že se dáme dohromady a zkusíme štěstí v nové soutěži X Factor, vznikl den před konáním castingů, proto se jmenujeme Za 5 dvanáct," vysvětlila Tereza Zelinková.

V soutěži to Za 5 dvanáct neměli vůbec jednoduché, od nekompromisních porotců často slýchali, že se jejich vystoupení podobá estrádám a školním besídkám. Těmito výroky je častovali především Gábina Osvaldová a Ondřej Soukup. "Myslíme, že Ondra Soukup to pojal trochu na efekt a my byli dobrý terč," odpověděli Za 5 dvanáct na jednu z otázek.

Opačného názoru byl přitom porotce Petr Janda, který se svých svěřenců neustále zastával, a zřejmě právem. Probojovat se až do sedmého finálového večera, to už o něčem svědčí.